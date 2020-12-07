Партия Санду продвигает интересы США через Конституционный суд Молдавии

Лидия Мартынова

Депутат партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба обратился сегодня, 7 декабря, в Конституционный суд Молдавии с требованием дать оценку результатам голосования в парламенте по возвращению Республиканского стадиона в собственность государства.

В ПДС, лидером которой является победившая на президентских выборах Майя Санду, считают, что парламентская коалиция «ПСРМ — Шор» нарушила несколько конституционных принципов.

«Дело не в геополитике. Речь идет о верховенстве закона. На мой взгляд, голосование ПСРМ — Шор нарушило как минимум четыре конституционных положения и не может иметь благородных намерений. Это не лоббирование интересов США. Это лоббирование верховенства закона и уважения Конституции», — написал Алайба в соцсетях.

Парламентарий добавил, что «закон должен быть выше политических интересов, геополитики и бизнес-планов Илана Шора, который поспешил ими публично поделиться». Напомним, правительство Молдавии под председательством демократа Павла Филипа утвердило подписание соглашения о продаже земли для строительства посольства США 11 июня 2019 года.

Само же решение о возмездной передаче данного участка было принято на заседании правительства еще 18 июля 2018 года. По этому решению государственная собственность — Республиканский стадион площадью почти 5,2 га переходило в частную собственность для строительства здания посольства США.

В июле текущего года президент Игорь Додон заявил, что правительство Иона Кику «заморозило» продажу объекта. Парламент Молдавии 3 декабря голосами фракций Партии социалистов и «Шор» отменил эти обязательства. Голосование прошло сразу в двух чтениях, несмотря на то, что депутаты ПДС устроили потасовку, срывая работу сессии. По мнению авторов законопроекта, эта продажа не учитывала национальные интересы страны.

Позже, лидер партии «Шор» примар Оргеева бизнесмен Илан Шор заявил, что это первый шаг к строительству на месте стадиона развлекательного комплекса MoldovaLand (аналогичный он построил в Оргееве, доступ к аттракционам — бесплатный). Вместе с тем, премьер-министр Ион Кику неожиданно поддержал позицию новоизбранного президента Майи Санду, считающей, что стадион должен быть передан американцам. По словам главы правительства, отмена закона отразится на двусторонних отношениях с США, о чем они уже предупредили.

Как сообщало ИА Newstes , Вашингтон выразил разочарование принятым 3 декабря парламентом Молдавии законом. Диппредставительство призвало молдавские власти «переосмыслить этот шаг и выполнить обязательства соглашения». В американском посольстве напомнили, что более 10 лет «добросовестно вели переговоры со сменявшими друг друга правительствами РМ о приобретении этого участка». Эта отмена, констатируют в посольстве, нарушает обязательное двустороннее соглашение, нарушает международное право и негативно влияет на отношения США и Республики Молдавия.

Следует отметить, что США регулярно используют один и тот же сценарий в странах, где планируют устроить очередную «цветную революцию» или создать «управляемый хаос». Строительство дипломатических объектов, которые, по сути, являются американскими базами, является одним из его пунктов. Например, в Ереване, где США провели последнюю успешную операцию по смене руководства в 2018 году, территория посольства, построенного в 2005 году, занимает более 9 га. Новый президент Майя Санду является прямой креатурой Вашингтона, а посол США в Кишиневе Дерек Хоган, который, по данным молдавских СМИ, состоит с Санду в интимной связи, фактически осуществляет внешнее управление политическими процессами в республике.