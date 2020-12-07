Премьера Латвии уличили в отсутствии маски на лице, он отрицает свою вину

Алексей Вольцев

Латвийская Государственная инспекция защиты данных начала проверку обстоятельств, при которых в соцсети попала фотография премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша в магазине и без маски, пишет Delfi.lt.

Передача Panorāma телеканала LTV сообщает, что кадр записи системы видеонаблюдения появился в соцсетях в начале прошлой недели. Автор публикации хотел продемонстрировать, что премьер-министр не соблюдает ограничения, принятые Кабинетом министров в связи с распространением Covid-19. Пользователи соцсетей начали обвинять политика в двойной морали. Сам Кариньш уверяет, что запись была сделана в июле, когда требование носить маски в магазинах не было обязательным.

На снимках виден Кришьянис Кариньш со спутницей, которые вместе покупают алкоголь в магазине. Оба одеты в легкие куртки и на двух снимках из трех они оба без маски — у женщины она висит на ухе.

Советник премьера Сандис Сабаевс также заявил в Twitter, что снимки сделаны с камер видеонаблюдения в июле, когда ношение масок было необязательным.

«Указанные изображения с записей видеонаблюдений получены самовольно и просим их не распространять», — указал советник.

Представитель Государственной инспекции защиты данных Агита Силиениеце сообщила, что снимки попали в их поле зрения и начата проверка обстоятельств. Инспекция уже установила, в каком именно магазине была сделана запись, и потребовала у предприятия объяснений. Чиновники указывают, что публикация записей системы видеонаблюдения в таких ситуациях является нарушением требований европейской регулы о всеобщей защите данных.

«Любая компания, без разницы — магазин, автостоянка, поликлиника или больница — устанавливает систему наблюдения с конкретной целью. Обычно для того, чтобы защитить свое имущество и посетителей от преступных действий. Только для этой цели и можно использовать записи, чтобы потом передать их полиции или страховым компаниям. Но это не значит, что, если какой-то посетитель смешно выглядит, забавно спотыкается или покупает слишком много алкоголя, это видео можно выкладывать на Youtube», — заявила директор латвийского Госагентства защиты данных Екатерина Мацук.

По ее словам, за подобные нарушения предприятие может быть наказано штрафом в размере до 4% от оборота в прошлом году.

Напомним, что в Латвии требование о всеобщем ношении масок вызывает всеобщее возмущение — люди подписывают петиции и проводят митинги с призывами смягчить данное требование.