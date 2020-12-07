Президент Литвы утвердил новое правительство и ужесточил карантин

Влада Некрасова

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, сообщает RuBaltic.ru.

Министерство финансов возглавила Гинтаре Скайсте, Министерство обороны — Арвидас Анушаускас, Министерство внутренних дел — Агне Билотайте, Министерство здравоохранения — Арунас Дулькис, Министерство иностранных дел — Габриэлюс Ландсбергис, (внук известного Витаутаса Ландсбергиса), Министерство социальной защиты и труда — Моника Навицкене, Министерство образования, науки и спорта — Юргита Шюгждинене, Министерство энергетики — Дайнюс Крейвис, Министерство сельского хозяйства — Кястутис Навицкас, Министерство экономики и инноваций — Аушрине Армонайте, Министерство юстиции — Эвелина Добровольска, Министерство транспорта — Марюс Скуодис, Министерство окружающей среды — Симонас Гентвилас, Министерство культуры — Симонас Кайрис.

Науседа подчеркнул, правительство приступает к работе в нелегкий для страны период.

«Наверное, первоочередной, неотложной задачей будет преодоление этого пандемического кризиса, принятие очень решительных и оперативных решений, которые бы дали результат незамедлительно», — сказал президент.

Он добавил, что, по его мнению, программа у нового Кабмина «амбициозная» и «соответствует всеобщему благосостоянию». Министры приступят к работе после того, как Сейм одобрит программу, и они принесут присягу.

В конце ноября президент Литвы подписал декрет о назначении премьер-министром Ингриды Шимоните. В то же время ранее Гитанас Науседа отклонил кандидатуры на пост министров транспорта и сельского хозяйства, предложенные Шимоните. Науседа признался, что не может взять на себя ответственность за Каспараса Адомайтиса (был предложен на пост главы Минтранса) и Дали Минётайте (номинирована на должность главы Минсельхоза), поскольку у них нет «четкой долгосрочной программы развития отраслей, за которые они бы отвечали». Он предложил Шимоните представить другие кандидатуры.

Добавим, что власти Литвы ужесточают режим карантина и продлевают его до конца 2020 года. Так, гражданам Литвы рекомендуется покидать место жительства только по необходимости — дороге на работу, за покупками, для получения медицинских и других услуг. Запрещено контактировать более чем двум семьям или домашним хозяйствам, за исключением случаев, когда необходимо оказать помощь родственникам, если они не могут позаботиться о себе. Под запретом и вечеринки в общественных и частных помещениях, если в них участвуют более двух семей и свыше 10 человек.

Во время карантина в государственных и муниципальных учреждениях и частном секторе обслуживание клиентов осуществляется удаленно. Магазины, супермаркеты, рынки и другие общественные точки и прилегающие к ним зоны должны иметь на посетителя от 15 до 30 кв. м. Всем организациям сферы торговли запрещено использовать краткосрочные рекламные акции (распродажи, часы скидок, дегустации и т. д.), из-за которых может скапливаться много клиентов и посетителей в одном месте. Также рекомендуется увеличить количество работающих кассовых аппаратов, чтобы в очереди стояло не более 5 человек.

Посещать дошкольные учреждения рекомендуется только тем детям, родители которых (приемные родители, опекуны) не имеют возможности работать удаленно. Обучение в школах по программам основного и среднего образования, а также профессиональное обучение осуществляется дистанционно. Для учащихся начальной школы с 14 декабря до 3 января объявлены каникулы.

Для медицинских учреждений рекомендуется при необходимости увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусным заболеванием.

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 1 386 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек. С начала пандемии в стране 76 036 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, умерло 637 граждан. Несколько дней подряд в балтийской республике фиксируют рекордное количество заболевших. Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил, что в стране может быть введен режим чрезвычайного положения.