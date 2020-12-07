Привет Горловке! Бойцы ВСУ оригинально "поздравили" террористов с Днем армии

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Патриоты продолжают отмечать День Вооруженных сил Украины знаковыми акциями: после Крыма сине-желтый флаг взвился над временно оккупированным Донбассом.

Видео поднятия флага разместили на странице ОТГ «Північ» в Facebook.

«В небе над временно оккупированным Донбассом поднят Государственный флаг Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер флага — 120 квадратных метров. Для его доставки использовали воздушные шары, наполненные гелием.

Напомним, что подобная акция была проведена 24 августа, в День независимости Украины — тогда огромный сине-желтый флаг взмыл в небо благодаря активистам и волонтерам Бахмута.

Обычно запуски флагов вызывают бессильную злобу у прихвостней оккупантов и дарят надежду на освобождение украинцам на временно захваченных РФ территориях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 7 ноября сине-желтый стяг отправился в оккупированный Луганск, порадовав местных жителей.

Фото: Facebook ОТУ «Північ»