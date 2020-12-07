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СМИ: США введут новые санкции против китайских чиновников

СМИ: США введут новые санкции против китайских чиновников

Власти США намерены ввести санкции в отношении более чем 10 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, под санкции могут попасть до 14 человек, среди которых члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая. Как сообщили источники агентства, экономические санкции могут быть введены уже 7 декабря.

В ноябре власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от работы четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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