СМИ: Трамп во время инаугурации Байдена улетит из Белого дома на вертолете

Лидия Мартынова

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп планирует в день инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на самолете во Флориду, пропустив тем самым все официальные церемонии в столице.

По данным источников портала Axios, Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на инаугурации, а вместо этого выступит во Флориде на масштабном митинге перед сторонниками, где он объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Издание считает, что Трамп, будучи «в прошлом телезвездой», намеренно собирается создать ситуацию, при которой внимание телезрителей будет разорвано между церемонией приведения к присяге нового президента в Вашингтоне, которая будет проходить при соблюдении норм социальной дистанции, и его собственным выступлением перед огромной толпой во Флориде.

Официально в Белом доме подобную информацию о планах Трампа не подтверждают.

«Анонимные источники, которые утверждают, что знают, что планирует или не планирует президент, понятия не имеют о том, что будет на самом деле. Когда президенту Трампу будет, что объявить по поводу его планов на 20 января, он даст вам знать», — приводит Axios слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.