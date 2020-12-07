Турецкий суд освободил российских журналистов, ожидается депортация
Суд в Стамбуле освободил сегодня, 7 декабря, задержанных на прошлой неделе российских журналистов телеканала НТВ, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Информацию о планируемой депортации подтверждает сам телеканал. По его данным, турецкая прокуратура отказалась от обвинений против журналистов телекомпании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.
Москва рассчитывает, что российские журналисты, задержанные в Турции, будут отпущены в ближайшее время, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, расценивает ли Кремль эти действия Турции как недружественный шаг, Песков сказал, что «мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины».
Журналистов НТВ, задержанных в Стамбуле за попытку съёмки недалеко от завода по производству беспилотных летательных аппаратов, 7 декабря доставили в здание суда. По информации российского телеканала, турецкие власти планировали обвинить их в шпионаже.
Корреспондент Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин пропали четыре дня назад. В МИД России сообщили, что в последний раз журналисты выходили на связь в четверг, 3 декабря, в полдень по московскому времени. Они рассказали, что их задержали неизвестные, а позже написали, что по-прежнему находятся под стражей. Как утверждают в МИД Турции, журналисты не имели аккредитации и вели съемку в стамбульском районе, где располагается производитель боевых дронов Baykar Savunma. Сегодня истекал срок их задержания.