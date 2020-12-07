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Турецкий суд освободил российских журналистов, ожидается депортация

Турецкий суд освободил российских журналистов, ожидается депортация

Суд в Стамбуле освободил сегодня, 7 декабря, задержанных на прошлой неделе российских журналистов телеканала НТВ, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Они будут депортированы из Турции», — сказал собеседник РИА Новости.

Информацию о планируемой депортации подтверждает сам телеканал. По его данным, турецкая прокуратура отказалась от обвинений против журналистов телекомпании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.

«Петрушко и Малышкин, по неофициальной информации, в ближайшее время будут высланы в Россию», — передаёт НТВ.

Москва рассчитывает, что российские журналисты, задержанные в Турции, будут отпущены в ближайшее время, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной, мы рассчитываем, что путём диалога удастся этот инцидент решить. И мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», — сказал Песков в беседе с представителями СМИ.

Отвечая на вопрос, расценивает ли Кремль эти действия Турции как недружественный шаг, Песков сказал, что «мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины».

Журналистов НТВ, задержанных в Стамбуле за попытку съёмки недалеко от завода по производству беспилотных летательных аппаратов, 7 декабря доставили в здание суда. По информации российского телеканала, турецкие власти планировали обвинить их в шпионаже.

Корреспондент Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин пропали четыре дня назад. В МИД России сообщили, что в последний раз журналисты выходили на связь в четверг, 3 декабря, в полдень по московскому времени. Они рассказали, что их задержали неизвестные, а позже написали, что по-прежнему находятся под стражей. Как утверждают в МИД Турции, журналисты не имели аккредитации и вели съемку в стамбульском районе, где располагается производитель боевых дронов Baykar Savunma. Сегодня истекал срок их задержания.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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