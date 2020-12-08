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Баку привлёк к кибератакам на Армению «вспомогательные силы» — медиаэксперт

Баку привлёк к кибератакам на Армению «вспомогательные силы» — медиаэксперт

В ходе масштабных кибератак на Армению с азербайджанской стороны в этом году Баку задействовал «вспомогательные силы» — турецкие хакерские группы, а также «наёмные хакерские ассоциации», утверждает один из ведущих армянских медиаэкспертов Самвел Мартиросян.

2020 год он назвал беспрецедентным в отношении количества и масштаба атак на армянское виртуальное пространство, в результате которых, помимо прочего, были зафиксированы крупные утечки секретных данных.

«В первой половине года основные проблемы были связаны с карантином, поскольку множество людей, не имевших большого опыта использования интернета, были вынуждены пользоваться им. Киберпреступники при этом активизировались», — пишет Мартиросян в статье «Кибератаки в Армении. Вторая половина 2020 года».

На вторую половину года повлияли два основных события: июльская эскалация на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы и карабахская война. И в первом, и во втором случае наблюдалась гиперактивность хакеров из враждебных Армении стран. Однако количество и качество кибер-нападений, начиная с сентября, становится беспрецедентным, отмечает Мартиросян.

В июле группа «взломщиков» начинает публиковать на азербайджанских хакерских форумах фотографии и паспортные данные нескольких сотен армян, в том числе и сотрудников Службы национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Кроме того, азербайджанские хакеры опубликовали в Facebook документы об инвентаризации одной из воинских частей Армии обороны НКР. А уже 13 июля, на следующий день после эскалации на границе Армении и Азербайджана, хакеры соседней республики взламывают правительственные сайты gov.am, e-gov.am, primeminister.am.

По мнению Мартиросяна, подобные данные свидетельствуют о том, что с азербайджанской стороны были задействованы «вспомогательные силы». Медиаэксперт считает, что это могли быть турецкие хакерские группы, а также «наёмные хакерские ассоциации».

Уже непосредственно во время недавней войны в зоне карабахского конфликта, мишенью стали десятки информационных порталов Армении, которым, впрочем, удалось сравнительно быстро восстановить свою работу.

10 октября была совершена беспрецедентная атака, в результате которой были взломаны почти все государственные сайты, в том числе интернет-страницы Конституционного суда и офиса омбудсмена Армении. Взломанными оказались также сайты госорганов НКР. Тогда из строя были выведены порядка 50 крупных армянских сайтов. До сих пор нет точной информации о том, сколько данных было извлечено из государственных серверов.

«В руках азербайджанцев оказалось множество официальных и секретных документов из аппарата президента, МИДа, Минобороны и других ведомств Нагорного Карабаха. Часть документов была датирована сентябрем 2020 года. В Сети также появился файл с личными данными абонентов (оператора мобильной связи) „Карабах Телеком“», — говорится в материале медиаэксперта.

Параллельно с этим постоянно происходили фишинговые атаки (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей) на армянский сегмент соцсетей. Более того, предпринимались попытки целенаправленных нападений на аккаунты высокопоставленных чиновников и военных.

В заключение Самвел Мартиросян приходит к выводу о том, что Армения не была готова противостоять столь масштабным хакерским атакам извне.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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