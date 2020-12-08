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Европарламент поддержал Санду: Урезать полномочия президента недопустимо

Европарламент поддержал Санду: Урезать полномочия президента недопустимо

Председатель делегации Европейского парламента по Республике Молдавия Зигфрид Мурешан сегодня, 8 декабря, призвал парламент Молдавии уважать закон и волю народа, выраженную в ходе выборов. По его словам, Европарламент обязан реагировать и действовать в случае тревожных событий.

Таким событием евродепутат считает законопроект о выводе СИБ из-под прямого подчинения президенту под контроль законодательного органа страны, как это было до 2019 года.

«Недопустимо голосование большинства в молдавском парламенте, контролируемом президентом-социалистом Игорем Додоном, которым Служба информации и безопасности была переведена из подчинения главы государства в ведение парламента», — написал Мурешан в соцсетях.

Напомним, на парламентском заседании 3 декабря депутаты фракции ПСРМ и «Шор» приняли закон об уменьшении полномочий президента и возвращении СИБ под парламентский контроль. На голосование сразу в двух чтениях понадобилось не больше минуты. Представители партии избранного президента Майи Санду «Действие и солидарность» и их коллеги по блоку ACUM из партии Андрея Нэстасе «Платформа Достоинство и правда» устроили потасовку, пытаясь сорвать сессию. В итоге голосование прошло с нарушением регламента, то есть без обсуждения парламентариями.

В ПДС на это заявили, что оспорят итоги сессии в Конституционном суде, а Майя Санду в воскресенье вывела людей на площадь, заявив, что «не допустит узурпации власти». По ее мнению, таким образом Додон хочет помешать ее планам по борьбе с коррупцией, в том числе и политической.

Инициатива ПСРМ возникла после того, как Игорь Додон проиграл борьбу за новый президентский срок Майи Санду. СИБ перешла под президентский контроль в 2019 году, когда социалисты получили контроль за парламентом и правительством, а Додон начал укреплять вертикаль власти.

В Европейском союзе считают, что «действующий президент Игорь Додон (Санду вступит в должность 24 декабря после принятия присяги) проиграл выборы, но не хочет терять свои президентские прерогативы, поэтому он пытается взять их с собой». Мурешан подчеркивает, что такой подход неизбежно приведет к снижению доверия европейских институтов к парламенту Республики Молдавия.

«Как только вы потеряете международный авторитет как демократический институт, вам очень трудно будет его вернуть. Мы просим членов парламента Республики Молдавия уважать закон и волю народа, выраженную в ходе голосования», — заключил Зигфрид Мурешан.

Как сообщало ИА Newstes , Конституционный суд Молдавии 7 декабря приостановил действие принятых на прошлой неделе поправок в закон «О Службе информации и безопасности». Основанием для этого послужил запрос депутата партии «Действие и солидарность» Сергея Литвиненко. Фракция ПДС в парламенте считает, что голосование за этот, как и ряд других законопроектов, внесенных социалистами, было проведено с нарушением регламента. Как отметили в суде, решение было принято, «чтобы избежать предрассудков и негативных последствий для конституционного строя». Вместе с тем, занимающий должность президента Молдавии Игорь Додон проигнорировал вынесенное накануне решение Конституционного суда. Он промульгировал закон, который во вторник был опубликован в «Мониторул Офичиал», после чего документ вступил в законную силу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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