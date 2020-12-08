Макрон: Никакая религия не может объявлять войну, если над ней смеются

Алексей Вольцев

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл сегодня, 7 декабря, переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Париже. Главы государств обсудили ряд международных и региональных проблем, борьбу с терроризмом и вопросы прав человека, передаёт агентство France-Presse.

Лидер крупнейшей арабской республики прибыл во французскую столицу с трёхдневным визитом в воскресенье, 6 декабря. Тогда же он встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, утром в понедельник провёл встречу с министром обороны Флоранс Парли, а затем был принят и президентом Макроном.

Сообщается, что президентам удалось обсудить ситуацию в Ливии, политический кризис в Ливане, палестино-израильский конфликт, вопрос отношений с Ираном, а также ситуацию с соблюдением прав человека в Египте.

Макрон поприветствовал недавнее освобождение в Каире трёх правозащитников неправительственной «Египетской инициативы по личным правам» и выступил за дальнейшую демократизацию и появление активного гражданского общества в стране. При этом он заверил ас-Сиси, что разногласия, которые могут возникать время от времени между Каиром и Парижем в вопросе гражданских свобод, не повлияют на сотрудничество в сфере экономики и безопасности.

Глава Пятой республики поблагодарил египетского коллегу за поддержку, оказанную Каиром Парижу во время недавней волны антифранцузских выступлений в арабских странах после убийства школьного учителя Самюэля Пати и высказываний Макрона о свободе слова, в том числе и о публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Макрон подчеркнул, что Франция и Египет едины в своём намерении создать «пространство цивилизации», в котором «нет места смертным приговорам и подстрекательству к ненависти в ответ на реализацию свобод».

Абдель Фаттах ас-Сиси в свою очередь подчеркнул важность религиозных убеждений, напомнил, что Египет осудил убийство Пати, так как осуждает любой террористический акт, и признал за каждым человеком право исповедовать какую-либо веру или не исповедовать никакой. При этом он выразил беспокойство в связи с тем, что полное уравнивание гражданских свобод и религиозных воззрений может ранить чувства миллионов верующих во всём мире.

Макрон ответил на это словами о том, что Франция стоит на том, что ничто не может быть выше уважения человеческого достоинства, однако «никакая религия не имеет права объявлять войну, если над ней смеются».

Визит ас-Сиси в Париж продолжится 8 декабря. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Жаном Кастексом, главой Сената Франции Жераром Ларше, возложит венок на Могилу Неизвестного Солдата возле Триумфальной арки, проведёт закладку первого камня Дома Египта в Международном университетском городке и посетит инновационное объединение стартапов Station F.