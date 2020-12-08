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Мэр Харькова Кернес вернется в свой город до нового года — источник

Мэр Харькова Кернес вернется в свой город до нового года — источник

Стало известно о том, что мэр украинского Харькова Геннадий Кернес, который лечится в Германии вернется в свой город уже до Нового года.

Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал бизнесмен и друг политика Павел Фукс. По его словам, Кернес планирует быть дома 30 декабря.

«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома», — написал он.

Между тем, 2 декабря депутаты Харьковского горсовета провели первую сессию без мэра города Геннадия Кернеса.

Напомним, что Геннадий Кернес подхватил коронавирус, который вылился в двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в больницу Харькова в тяжелом состоянии, а в ночь на 17 сентября его самолетом перевезли из Харькова в Берлин на лечение в клинику «Шарите».

Находясь на излечении в Германии, Кернес 25 октября победил на выборах мэра второй столицы Украины. Власти города пообещали, что вылечившийся от коронавируса Кернес скоро вернется в Харьков и запишет специальное обращение. Однако этого до сих пор так и не произошло.

Из-за того, что градоначальник долго не появлялся на публике и не записывал видеообращений, по Харькову поползли слухи о его возможной смерти.

В Харьковском горсовете эти слухи начали опровергать еще с начала октября, заявляя, что информация о смерти мэра не соответствуют действительности и никакой угрозы его жизни нет.

Однако на фоне молчания мэра и отсутствия его фотографий в соцсетях, эти заявления властей никакого доверия у населения не вызвали. 9 ноября полиция Харькова даже открыла уголовное производство по факту исчезновения Геннадия Кернеса.

Дело было открыто по заявлению руководителя одной из общественных организаций, который вполне справедливо отметил, что с градоначальником отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

Как сообщало ИА Newstes, следствие длилось недолго — на следующий Нацполиция Украины закрыла дело об исчезновении мэра Харькова. Правоохранители пояснили, что дело было закрыто за отсутствием состава преступления, поскольку местонахождение господина Кернеса известно.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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