Посол Европы — молдаванам: Я разочарован, но ЕС и дальше будет с вами

Алексей Вольцев

Повестка дня европейской интеграции Республики Молдавия выглядит чередой надежд и разочарований. Такое заявление сделал сегодня, 8 декабря, глава делегации Европейского союза в РМ Петер Михалко во время первой панели форума, посвященной основным вызовам и перспективам возобновления европейской интеграционной повестки дня Молдавии.

По словам дипломата, он думал, что в 2018 году был худший момент в отношениях между Молдавией и Евросоюзом. На этот период пришлось разочарование партнеров от политики позиционирующей себя в качестве проевропейцев Демпартии, а по факту растащившей финансовую помощь, захватившей госинституты, а также блокировавшей реформирование секторов правосудия и борьбы с коррупцией.

«Но, похоже, в настоящее время определенная часть политического класса в Кишиневе прилагает большие усилия, чтобы достичь еще худшей ситуации, чем тогда. Сейчас есть риск усталости, особенно когда мы видим те же токсичные фигуры из прошлого и тот факт, что реформы, проведенные с трудом, рискуют быть выброшенными на помойку», — констатировал Михалко, добавив, что ЕС будет реагировать на ситуацию, используя имеющиеся рычаги.

Европейский посол назвал три основных своих разочарования: неоправданные надежды людей на возможность позитивных изменений, недооцененная способность сил с сомнительной репутацией находить общий язык, безнаказанность на высоком уровне. В то же время европейский чиновник признался, что, кроме известного «банковского мошенничества» (вывод из Молдавии 1 млрд евро) и «ландромата» (вывод из РФ 500 млрд рублей через госучреждения и банки РМ), он глубоко разочарован тем, как проводили расследование дела об экстрадиции турецких учителей.

Напомним, в сентябре 2018 года СИБ объявила нежелательными персонами семь турецких граждан, преподавателей лицея «Горизонт», за связь с мусульманскими радикалами. Их депортировали, а на родине арестовали. После случившегося некоторые западноевропейские партнеры Молдавии обвинили Кишинев в нарушении прав человека. Летом 2020 года Кишиневский суд вынес приговор бывшему главе Службы информации и безопасности Молдавии Василию Ботнарю по делу о злоупотреблении служебным положением при выдворении с территории республики турок. Дело рассматривалось в режиме «секретно».

Сегодня Петр Михалко выражает надежду на то, что молдавское общество все же выберет правильный путь развития.

«Разжигание вражды и геополитика не работают, как в прошлом. Борьба с коррупцией, уровень жизни и будущее детей, похоже, имеют большее значение для людей, чем в прошлом. Даже в области борьбы с коррупцией, судебной реформы и экономики граждане понимают, насколько важны европейские ценности. Независимо от этнической принадлежности, люди начинают понимать, что их интересует лучшее будущее и страна, где они могут чувствовать себя свободными и процветающими и где они могут полагаться на систему правосудия. Положительные стороны сильнее отрицательных. Положительных — десятки тысяч, а тех, кто привязывает страну к бедности и коррупции, — единицы. Чем сильнее голос первых, тем меньше у олигархов и коррупционеров власти. ЕС и дальше будет с вами», — заключил Петр Михалко.