Посол Европы — молдаванам: Я разочарован, но ЕС и дальше будет с вами
Повестка дня европейской интеграции Республики Молдавия выглядит чередой надежд и разочарований. Такое заявление сделал сегодня, 8 декабря, глава делегации Европейского союза в РМ Петер Михалко во время первой панели форума, посвященной основным вызовам и перспективам возобновления европейской интеграционной повестки дня Молдавии.
По словам дипломата, он думал, что в 2018 году был худший момент в отношениях между Молдавией и Евросоюзом. На этот период пришлось разочарование партнеров от политики позиционирующей себя в качестве проевропейцев Демпартии, а по факту растащившей финансовую помощь, захватившей госинституты, а также блокировавшей реформирование секторов правосудия и борьбы с коррупцией.
Европейский посол назвал три основных своих разочарования: неоправданные надежды людей на возможность позитивных изменений, недооцененная способность сил с сомнительной репутацией находить общий язык, безнаказанность на высоком уровне. В то же время европейский чиновник признался, что, кроме известного «банковского мошенничества» (вывод из Молдавии 1 млрд евро) и «ландромата» (вывод из РФ 500 млрд рублей через госучреждения и банки РМ), он глубоко разочарован тем, как проводили расследование дела об экстрадиции турецких учителей.
Напомним, в сентябре 2018 года СИБ объявила нежелательными персонами семь турецких граждан, преподавателей лицея «Горизонт», за связь с мусульманскими радикалами. Их депортировали, а на родине арестовали. После случившегося некоторые западноевропейские партнеры Молдавии обвинили Кишинев в нарушении прав человека. Летом 2020 года Кишиневский суд вынес приговор бывшему главе Службы информации и безопасности Молдавии Василию Ботнарю по делу о злоупотреблении служебным положением при выдворении с территории республики турок. Дело рассматривалось в режиме «секретно».
Сегодня Петр Михалко выражает надежду на то, что молдавское общество все же выберет правильный путь развития.