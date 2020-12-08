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Президент Венесуэлы надеется встретиться с Владимиром Путиным

Президент Венесуэлы надеется встретиться с Владимиром Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется в апреле—июне посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил политик на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах.

«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», — сказал Мадуро. Встреча транслировалась в Twitter.

Он также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.

Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы — Национальную ассамблею — прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента

# Политика
По материалам: eadaily.com

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