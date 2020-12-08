Тегеран ждёт Байдена: Иран готов вернуться на рынок с большой нефтью

Лидия Мартынова

Иран готов к увеличению добычи нефти на фоне предстоящего прихода в Белый дом Джо Байдена, выступившего ранее за возвращение Соединённых Штатов в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана 2015 года. Как передало накануне, 7 декабря, новостное агентство Tasnim, это следует из сообщения на официальном сайте президента Исламской Республики Хасана Роухани.

«Мы по-прежнему готовы резко увеличить производство нефти», — сказал Роухани, указав на необходимость восстановить объёмы добычи иранской нефти до «естественного потенциала для экспорта».

Как напомнил глава правительства (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены), после заключения ядерной сделки и снятия с Ирана международных и односторонних санкций страна смогла нарастить продажи нефти за рубеж до 2,5 миллионов баррелей в день.

Ранее официальные лица в Тегеране указывали, что в текущем году Иран продавал в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день из-за действия американского эмбарго на поставки чёрного золота из ИРИ на внешние рынки.

Экспорт нефти из Ирана в этом году снизился до рекордно низкого объёма, поскольку мировой кризис с коронавирусом Covid-19 усугубляет влияние американских санкций на Исламскую Республику. Ещё до глобальной пандемии доходы Тегерана от продажи нефти в результате вошедшего в полную силу в мае прошлого года эмбарго США на поставки иранского энергоносителя опустились до беспрецедентных уровней. Последовавшие исторические минимумы цен на жидкий углеводород фактически обрушили ведущий сектор экономики ИРИ, который обеспечивал приток нефтедолларов.

Иран некогда был вторым по величине производителем стратегического энергоносителя в ОПЕК, теперь от былого «величия» страны в нефтяном картеле мало что осталось. Так, нефтеэкспорт ИРИ в среднем составлял 70 000 баррелей в день в апреле, по сравнению с 287 000 баррелей в сутки в марте, согласно данным компании Kpler, которая отслеживает потоки сырья.

В апреле 2018 года, за месяц до того, как президент Дональд Трамп вывел Соединённые Штаты из многостороннего соглашения о ядерной программе Ирана и объявил о расширении санкций в отношении ИРИ, шиитская держава экспортировала 2,5 млн. баррелей в сутки.

Напомним, США со 2 мая 2019 года отменили временные разрешения на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для стран, в отношении которых эти разрешения действовали с осени 2018 года (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Греция, Италия). Госсекретарь Майк Помпео указывал, что цель США — свести импорт иранской нефти к нулю.

Соединённые Штаты 5 ноября 2018 года расширили санкции в отношении компаний и частных лиц Ирана, действующих в нефтяном, банковском и транспортном секторах экономики ИРИ. Ограничительные меры были введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. В американский санкционный список внесли Организация по атомной энергии Ирана и транспортный сектор страны, включая национальную иранскую танкерную компанию. Под санкции попал и Центробанк ИРИ.