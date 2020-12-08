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«За Гонконг»: 14 китайских парламентариев попали под санкции США

«За Гонконг»: 14 китайских парламентариев попали под санкции США

В связи с ситуацией вокруг Гонконга 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей попали в черный список американской администрации. Об этом сегодня, 7 декабря, говорится в распространенном заявлении Минфина США.

США готовили данные ограничения из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

Как сообщало ИА Newstes , ранее сегодня официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредила, что Китай будет вынужден принять строгие контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга.

«Гонконг — неотъемлемая часть Китая, дела Гонконга являются внутренними делами Китая и не терпят вмешательства извне. Мы призываем США перестать вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела КНР и избегать движения по неверному пути, — пояснила Хуа Чуньин. — Если США продолжат идти по неверному пути, Китай предпримет строгие контрмеры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также защиты законных прав и интересов китайских граждан».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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