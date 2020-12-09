Американский конгрессмен: Сербия не вступит в ЕС, пока не признает Косово

Лидия Мартынова

Сербии не позволят стать членом Евросоюза, пока она не признает Косово, заявил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Элиот Энгель, который является одним из главных лоббистом интересов косовских албанцев в Америке.

«Сербии пришло время идти дальше. Косово — независимо», — заявил Энджел на заседании комитета, участие в котором также принимала и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая в 1999 году выступила идейным вдохновителем бомбардировок НАТО Югославии.

«Откровенно говоря, блокировка признания Косово и его членства в ООН вредит только самой Сербии: ее присоединение к ЕС не будет одобрено, пока она не признает независимость Косово», — заявил конгрессмен.

Комитет по международным делам занимается рассмотрением стратегии, которую новая администрация президента США во главе с Джозефом Байденом могла бы применить к Западным Балканам и Сербии.

По словам Энджела, «Косово уже много лет является независимым государством и членом международных организаций».

«Если вернуться на три десятилетия назад, это было просто мечтой. Я даже представить не мог, что услышу такое, но сегодня Косово стало членом Всемирного банка и МВФ. Более 110 стран признали его независимость, включая Великобританию, Францию, Германию, Японию и многие другие значимые государства», — сказал он.

Как напоминает портал «Балканист», Сербия за 2020 год не открыла ни одного переговорного раздела с ЕС, что является уникальной ситуацией с 2014 года. Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Болгария указали Белграду на недоработки в таком вопросе, как свобода передвижения рабочей силы (глава 2 переговорного процесса) и сослались на задержки в реформировании и обеспечении верховенства закона, упомянутые в недавнем годовом отчете Европейской комиссии.

Фото: AP