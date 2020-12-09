Эстонский разведчик: В жизни бывает всякое, могут и поймать

Влада Некрасова

Департамент внешней разведки Эстонии впервые разрешил своему действующему агенту дать интервью журналисту. Разговор с разведчиком проходил по всем правилам конспирации, его личность осталась тайной, пишет Postimees.ее.

Журналист даже не смог встретиться с агентом лично. За 20 минут до начала интервью сотрудник департамента привез в редакцию Postimees старый кнопочный мобильный телефон, в который был «вбит» всего один номер. Когда в оговоренное время журналист позвонил по этому номеру, разведчик тут же ответил на звонок. «Называйте меня Март», — сказал он в начале интервью и добавил, что, естественно, это не настоящее его имя.

Он сообщил, что на работу в Департамент внешней разведки попадают тремя способами. «Во-первых, есть возможность, если тебя рекомендует какой-то твой знакомый и ты получаешь приглашение. Во-вторых, можно самому предложить свою кандидатуру. И, в-третьих, можно ответить на объявление о приеме на работу. Я сам в сфере разведки работаю уже больше 20 лет: еще в университетское время кто-то знал кого-то, кто искал сотрудников в департамент, и спросил меня, не интересует ли это меня. Я заинтересовался. Мне позвонили из департамента, мы побеседовали. А после позвонили еще раз, и еще несколько раз… В какой-то момент дело дошло до заполнения анкет. Так и пошло», — рассказал агент.

По его словам, прежде всего нужно пройти обучение. «Потом тебе начинают давать простые задания, затем уже посложнее. Естественно, никого не бросают в воду, как котенка. Все зависит от того, в каком структурном подразделении Департамента внешней разведки ты работаешь. Задачи подразделений различаются, поэтому и требования к людям разные. Общей же чертой наших сотрудников является то, что это должен быть думающий человек. Если вы спросите, что является наши основным спецсредством, то я отвечу — мышление. Без этого не справиться. Потом уже следуют специфические навыки. Например, есть должности, на которых нужно очень хорошее знание языков. И не только эстонского, русского и английского, но и китайского, арабского, например. Есть должности, на которых тебя должны интересовать люди как таковые. Чтобы, скажем так, „взламывать“ человека», — поведал агент.

Он рассказал, как выглядит работа за рубежом. «Работаем в одном направлении — разведка на человеческом уровне. Пытаемся получить от человека важную для Эстонской Республики информацию. Это как решение загадки, и основной загадкой является человек. Для начала нужно найти человека, который является загадкой. Потом необходимо его разгадать. Это происходит не так, как в кино, когда говорят: „Здравствуй, у меня есть деньги, у тебя — информация. Будем друзьями“. Иногда бывает и такое, но редко. Обычно этому предшествует большая работа по планированию и анализу. Скажем так, работа на улице — это лишь часть нашей деятельности. Естественно, прежде всего, пытаются понять черты характера человека, его потребности и возможные слабости. Это долгий процесс, когда кого-то пытаются завербовать и понять, что работает в случае конкретного человека, а что нет. Все это требует времени. Это не так просто, как в кино», — поведал эстонский разведчик.

Шпион признал, что нужно постоянно учитывать риск поимки. «Нужно придумывать разные способы, как этого избежать. Но да, в работе за рубежом постоянно присутствует риск. Для страны, на которую ты работаешь, ты — разведчик. Для обратной стороны ты — шпион, которого контрразведка пытается поймать», — отметил агент. Он отказался ответить на вопрос, скольких его коллег уже поймали и добавил, что «в жизни бывает всякое». Также беседа коснулась того, что разведчики работают в посольствах под дипломатическим прикрытием и самостоятельно.

«В теории это называют традиционным и нетрадиционным прикрытием. Традиционное прикрытие начали использовать уже давно, когда страны начали заключать между собой договоры о дипломатической неприкосновенности. На самом деле, страны используют дипломатическое прикрытие для разведки. Нетрадиционное прикрытие — это когда у тебя нет дипломатической неприкосновенности. В таком случае и риск больше. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Что касается Эстонии, то это слишком конкретный вопрос, использует Эстония дипломатическую разведку или нет. На него я ответить не могу. Это государственная тайна», — сказал агент эстонской разведки, добавив, что «используются всевозможные прикрытия».

«Но прикрытие не является основной целью. Целью должно быть выполнение какого-то задания, из него и исходит потребность в прикрытии и все, что за этим следует. Иногда и не нужно никаких прикрытий. Иногда имеет смысл наладить контакт под своим именем. Это возможно не всегда, тогда приходится использовать другой идентитет — скажем так, другой флаг», — констатировал агент. Он отметил, что кроме России его коллегам приходится работать в очень многих странах. «Это полностью зависит от операции, задачи и потребности. Естественно, смотрят и на то, где это проще, где больше шансов на успех, где безопаснее. Реальная потребность обусловлена тем, в чем заключается суть задания и где его можно выполнить. Я не стану называть какие-то страны. Это все равно, что зачитать список всех стран, в этом нет смысла», — уклончиво сказал агент, добавив, однако, что «у нас с нашими союзниками очень хорошие партнерские отношения и было очень много совместных операций».

Напомним, что на прошлой неделе Департамент внешней разведки Эстонии впервые в истории ведомства приступил к поискам потенциальных сотрудников при помощи публичных объявлений о работе. Департамент хочет найти специалистов по разведоперациям и аналитиков разведданных. По словам гендиректора Департамента внешней разведки Микка Марана, «совершенно понятно, что кто-то, увидев эти объявления, приподнял брови».

«Причин для беспокойства нет, все кандидаты проходят через очень плотное сито. Мы просто должны использовать все возможности, чтобы получить как можно больше хороших кандидатов. Окружающая Эстонию среда безопасности полна вызовов, и чтобы противостоять им, нам нужна лучшая развединформация. Чтобы получить лучшие разведданные, Департаменту внешней разведки нужны лучшие сотрудники», — сказал Марран.

По его словам, для Эстонии это первый такой случай вербовки разведчики с помощью объявлений, но в мире такая практика существует десятилетиями, иногда даже проводятся большие рекламные кампании. По объявлению искали, например, сотрудников спецслужбы США, Великобритании и Польши.

«Желаю удачи в конкурсе! Работа, как можно прочитать в интервью, очень интересная», — уверяет глава Департамента внешней разведки.

Он добавил, что кандидат должен быть гражданином Эстонии и должен быть готов ходатайствовать о доступе к гостайне.

Департамент внешней разведки Эстонии искал сотрудников по объявлению и в прошлом году, но тогда их искали не для разведывательной работы, а в области инфотехнологий.