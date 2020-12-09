Эстонский разведчик: В жизни бывает всякое, могут и поймать
Департамент внешней разведки Эстонии впервые разрешил своему действующему агенту дать интервью журналисту. Разговор с разведчиком проходил по всем правилам конспирации, его личность осталась тайной, пишет Postimees.ее.
Журналист даже не смог встретиться с агентом лично. За 20 минут до начала интервью сотрудник департамента привез в редакцию Postimees старый кнопочный мобильный телефон, в который был «вбит» всего один номер. Когда в оговоренное время журналист позвонил по этому номеру, разведчик тут же ответил на звонок. «Называйте меня Март», — сказал он в начале интервью и добавил, что, естественно, это не настоящее его имя.
Он сообщил, что на работу в Департамент внешней разведки попадают тремя способами. «Во-первых, есть возможность, если тебя рекомендует какой-то твой знакомый и ты получаешь приглашение. Во-вторых, можно самому предложить свою кандидатуру. И, в-третьих, можно ответить на объявление о приеме на работу. Я сам в сфере разведки работаю уже больше 20 лет: еще в университетское время кто-то знал кого-то, кто искал сотрудников в департамент, и спросил меня, не интересует ли это меня. Я заинтересовался. Мне позвонили из департамента, мы побеседовали. А после позвонили еще раз, и еще несколько раз… В какой-то момент дело дошло до заполнения анкет. Так и пошло», — рассказал агент.
По его словам, прежде всего нужно пройти обучение. «Потом тебе начинают давать простые задания, затем уже посложнее. Естественно, никого не бросают в воду, как котенка. Все зависит от того, в каком структурном подразделении Департамента внешней разведки ты работаешь. Задачи подразделений различаются, поэтому и требования к людям разные. Общей же чертой наших сотрудников является то, что это должен быть думающий человек. Если вы спросите, что является наши основным спецсредством, то я отвечу — мышление. Без этого не справиться. Потом уже следуют специфические навыки. Например, есть должности, на которых нужно очень хорошее знание языков. И не только эстонского, русского и английского, но и китайского, арабского, например. Есть должности, на которых тебя должны интересовать люди как таковые. Чтобы, скажем так, „взламывать“ человека», — поведал агент.
Он рассказал, как выглядит работа за рубежом. «Работаем в одном направлении — разведка на человеческом уровне. Пытаемся получить от человека важную для Эстонской Республики информацию. Это как решение загадки, и основной загадкой является человек. Для начала нужно найти человека, который является загадкой. Потом необходимо его разгадать. Это происходит не так, как в кино, когда говорят: „Здравствуй, у меня есть деньги, у тебя — информация. Будем друзьями“. Иногда бывает и такое, но редко. Обычно этому предшествует большая работа по планированию и анализу. Скажем так, работа на улице — это лишь часть нашей деятельности. Естественно, прежде всего, пытаются понять черты характера человека, его потребности и возможные слабости. Это долгий процесс, когда кого-то пытаются завербовать и понять, что работает в случае конкретного человека, а что нет. Все это требует времени. Это не так просто, как в кино», — поведал эстонский разведчик.
Шпион признал, что нужно постоянно учитывать риск поимки. «Нужно придумывать разные способы, как этого избежать. Но да, в работе за рубежом постоянно присутствует риск. Для страны, на которую ты работаешь, ты — разведчик. Для обратной стороны ты — шпион, которого контрразведка пытается поймать», — отметил агент. Он отказался ответить на вопрос, скольких его коллег уже поймали и добавил, что «в жизни бывает всякое». Также беседа коснулась того, что разведчики работают в посольствах под дипломатическим прикрытием и самостоятельно.
«Но прикрытие не является основной целью. Целью должно быть выполнение какого-то задания, из него и исходит потребность в прикрытии и все, что за этим следует. Иногда и не нужно никаких прикрытий. Иногда имеет смысл наладить контакт под своим именем. Это возможно не всегда, тогда приходится использовать другой идентитет — скажем так, другой флаг», — констатировал агент. Он отметил, что кроме России его коллегам приходится работать в очень многих странах. «Это полностью зависит от операции, задачи и потребности. Естественно, смотрят и на то, где это проще, где больше шансов на успех, где безопаснее. Реальная потребность обусловлена тем, в чем заключается суть задания и где его можно выполнить. Я не стану называть какие-то страны. Это все равно, что зачитать список всех стран, в этом нет смысла», — уклончиво сказал агент, добавив, однако, что «у нас с нашими союзниками очень хорошие партнерские отношения и было очень много совместных операций».
Напомним, что на прошлой неделе Департамент внешней разведки Эстонии впервые в истории ведомства приступил к поискам потенциальных сотрудников при помощи публичных объявлений о работе. Департамент хочет найти специалистов по разведоперациям и аналитиков разведданных. По словам гендиректора Департамента внешней разведки Микка Марана, «совершенно понятно, что кто-то, увидев эти объявления, приподнял брови».
По его словам, для Эстонии это первый такой случай вербовки разведчики с помощью объявлений, но в мире такая практика существует десятилетиями, иногда даже проводятся большие рекламные кампании. По объявлению искали, например, сотрудников спецслужбы США, Великобритании и Польши.
Он добавил, что кандидат должен быть гражданином Эстонии и должен быть готов ходатайствовать о доступе к гостайне.
Департамент внешней разведки Эстонии искал сотрудников по объявлению и в прошлом году, но тогда их искали не для разведывательной работы, а в области инфотехнологий.