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Конгресс США обязал президента ввести санкции против Турции

Конгресс США обязал президента ввести санкции против Турции

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила инициативу об обязательном введении санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Эта инициатива входит в законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

«Не позднее чем через 30 дней после выступления в силу этого закона, президент США должен ввести пять или более из ограничительных мер, указанных в разделе 235 закона „О противодействии противникам Америки посредством санкций“, в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400», — говорится в поддержанном законодателями проекте бюджете.

Вскоре его, как ожидается, рассмотрит Сенат Конгресса США. В случае утверждения инициативы верхней палатой американского законодательного органа она поступит на подпись президенту. В свою очередь нынешний глава вашингтонской администрации Дональд Трамп ранее подвергал критике ряд пунктов этого документа и обещал наложить вето на законопроект.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США перестать грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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