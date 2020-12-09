Конгресс США обязал президента ввести санкции против Турции

Алексей Вольцев

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила инициативу об обязательном введении санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Эта инициатива входит в законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

«Не позднее чем через 30 дней после выступления в силу этого закона, президент США должен ввести пять или более из ограничительных мер, указанных в разделе 235 закона „О противодействии противникам Америки посредством санкций“, в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400», — говорится в поддержанном законодателями проекте бюджете.

Вскоре его, как ожидается, рассмотрит Сенат Конгресса США. В случае утверждения инициативы верхней палатой американского законодательного органа она поступит на подпись президенту. В свою очередь нынешний глава вашингтонской администрации Дональд Трамп ранее подвергал критике ряд пунктов этого документа и обещал наложить вето на законопроект.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США перестать грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности.