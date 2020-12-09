Конгресс США рассмотрит террористический характер «Братьев-мусульман»
Сенатор-республиканец Тед Круз повторно ввёл в обращение в Конгрессе США законопроект, который предлагает объявить исламистскую организацию «Ихван аль-Муслимун» («Братья-мусульмане», запрещена в России. — Ред.) террористической, передаёт сегодня, 9 декабря, «Аль-Арабия».
Американские законодатели ранее уже пытались принять аналогичные законы против «Братьев-мусульман», транснациональной религиозно-политической организации, основанной в Египте в 1928 году. Хотя правительство США за последние несколько лет внесло ряд организаций в свой террористический список, оно пока воздерживается от такого решения в отношении «Братьев-мусульман», отмечает панарабский телеканал.
Законопроект, представленный сенатором-республиканцем из Техаса, впервые был внесён в Конгресс США в 2017 году группой однопартийцев Теда Круза.
Организация «Ихван аль-Муслимун» (Верховным судом России в 2003 году внесена в список террористических организаций) является террористической и не представляет ислам, с таким заявлением в прошлом месяце выступил Совет старших учёных Саудовской Аравии.
Единственная цель группы — «взять бразды правления в свои руки», а не демонстрировать «какую-либо заботу об исламском вероучении», пришли к выводу саудовские богословы.
В 2016 году Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты официально объявили «Братьев-мусульман» террористической организацией, «чтобы не допустить мятежа» в арабском мире. Вскоре их примеру последовал Бахрейн. Указанные монархии призвали арабскую общественность держаться подальше от организации и не сочувствовать её действиям.
Следует отметить, что «Братья-мусульмане» все последние годы пользуются мощной поддержкой со стороны двух ближневосточных стран — Турции и Катара. Если помощь полуостровного эмирата в Персидском заливе в основном сводится к финансовой подпитке этой исламистской организации, то Анкара сделала «Ихван аль-Муслимун» фактически одним их своих «боевых крыльев» в Сирии и Ливии.