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Конгресс США рассмотрит террористический характер «Братьев-мусульман»

Конгресс США рассмотрит террористический характер «Братьев-мусульман»

Сенатор-республиканец Тед Круз повторно ввёл в обращение в Конгрессе США законопроект, который предлагает объявить исламистскую организацию «Ихван аль-Муслимун» («Братья-мусульмане», запрещена в России. — Ред.) террористической, передаёт сегодня, 9 декабря, «Аль-Арабия».

Американские законодатели ранее уже пытались принять аналогичные законы против «Братьев-мусульман», транснациональной религиозно-политической организации, основанной в Египте в 1928 году. Хотя правительство США за последние несколько лет внесло ряд организаций в свой террористический список, оно пока воздерживается от такого решения в отношении «Братьев-мусульман», отмечает панарабский телеканал.

«Многие из наших ближайших союзников в арабском мире давно пришли к выводу, что „Братья-мусульмане“ — это террористическая группа, которая стремится сеять хаос на Ближнем Востоке, и я буду продолжать работать со своими коллегами, чтобы принять меры против групп, финансирующих терроризм», — говорится в заявлении Круза, опубликованном на его официальном сайте.

Законопроект, представленный сенатором-республиканцем из Техаса, впервые был внесён в Конгресс США в 2017 году группой однопартийцев Теда Круза.

Организация «Ихван аль-Муслимун» (Верховным судом России в 2003 году внесена в список террористических организаций) является террористической и не представляет ислам, с таким заявлением в прошлом месяце выступил Совет старших учёных Саудовской Аравии.

«Это террористическая организация и она не представляет ислам. Скорее, она слепо следует своим партийным целям, которые противоречат руководству нашей великой религии, принимая религию как маску, чтобы скрыть свои цели, такие как подстрекательство к мятежу, разрушение, совершение насилия и терроризм», — говорилось в заявлении совета.

Единственная цель группы — «взять бразды правления в свои руки», а не демонстрировать «какую-либо заботу об исламском вероучении», пришли к выводу саудовские богословы.

В 2016 году Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты официально объявили «Братьев-мусульман» террористической организацией, «чтобы не допустить мятежа» в арабском мире. Вскоре их примеру последовал Бахрейн. Указанные монархии призвали арабскую общественность держаться подальше от организации и не сочувствовать её действиям.

Следует отметить, что «Братья-мусульмане» все последние годы пользуются мощной поддержкой со стороны двух ближневосточных стран — Турции и Катара. Если помощь полуостровного эмирата в Персидском заливе в основном сводится к финансовой подпитке этой исламистской организации, то Анкара сделала «Ихван аль-Муслимун» фактически одним их своих «боевых крыльев» в Сирии и Ливии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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