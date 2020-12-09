Лидер армянской оппозиции предложил «предновогодний» лозунг против Пашиняна

Влада Некрасова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен подать в отставку как можно скорее, чтобы дать возможность пришедшим к власти силам оздоровить ситуацию в стране. Об этом председатель оппозиционной партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян сказал сегодня, 9 декабря, журналистам во время митинга у здания Национального собрания (парламента) республики.

При этом один из лидеров оппозиции предложил своим сторонникам взять на вооружение новый лозунг: «Новый год без Никола». Все последние недели противники действующего главы правительства проводят свои акции под лозунгом «Никол — предатель».

Артур Ванецян напомнил, что ранее два армянских католикоса — Гарегин II и Арам I, — «по-отечески» призвали премьера сложить полномочия из-за напряжённости в стране и постигшего народ отчаяния после войны в Карабахе.

«Богобоязненный, верующий человек должен был как-то отреагировать на эти призывы: либо уйти в отставку, либо как-то решить проблему. Но он (Пашинян) никак не реагирует на заявления двух патриархов или делает вид, что не слышит. Но пусть никто не сомневается, Никол Пашинян уйдёт. Давайте вместе определим лозунг — „Новый год без Никола“. Каждый новый день его пребывания на посту — это новая угроза нашей стране и народу», — полагает Ванецян.

Касаясь параллельно проходящих акций в поддержку премьера, лидер «Родины» сказал, что не хочет никого оскорблять, так как участники этих митингов — тоже граждане Армении. Вместе с тем, он призвал обратить внимание на «их уровень, слова и действия».

«Мне просто стыдно. Я призываю этих людей не поддаваться на какие-то соблазны или обещания. У меня, к примеру, есть информация, что вышедшие сегодня в защиту Пашиняна люди в (городе) Апаране — это представители местной секты „Свидетели Иеговы“», — сказал экс-директор СНБ.

Как сообщало ИА Newstes, 3 декабря оппозиция определилась с единым кандидатом на пост главы правительства переходного периода. Им стал бывший премьер и министр обороны, экс-глава Общественного совета республики Вазген Манукян. В минувшую субботу на площади Свободы в Ереване прошёл многотысячный общегосударственный митинг с главным требованием — незамедлительная отставка Никола Пашиняна. Оппоненты премьера предъявили ему ультиматум — добровольно подать в отставку до полудня 8 декабря, иначе в Армении будет дан старт акциям гражданского неповиновения. К указанному сроку заявления Пашиняна об отставке не последовало.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».