Помпео обличил Пекин: «Тиранический режим промывает мозги нашим студентам»

Влада Некрасова

Госсекретарь США Майк Помпео выступил сегодня, 9 декабря, в Технологическом институте штата Джорджия (Атланта). Тема выступления — вызовы национальной безопасности США и академическим свободам в стране со стороны Китая, передаёт «Голос Америки».

Обращаясь к собравшимся и к тем, кто следил за мероприятием в онлайн-режиме, Майк Помпео констатировал, что «коммунистические власти КНР стремятся завладеть результатами научных и технологических разработок в США и развивают активную деятельность в этом направлении». Помпео привел пример того, как в Китае был задержан профессор Технологического института Джорджии, являющийся этническим китайцем (профессор присутствовал в зале во время выступления госсекретаря). Глава американской дипломатии напомнил, что учёный был освобождён лишь после вмешательства извне.

Далее шеф Гослепа остановился на мерах, принимаемых в США с целью положить конец «незаконным практикам, направляемым из Пекина». Глава внешнеполитического ведомства отметил и стремление руководства КНР использовать этнических китайцев, проживающих за рубежом для получения информации о демократических активистах и диссидентах из Поднебесной.

Помпео к тому же рассказал о действиях китайского руководства по культивированию прокитайских политических убеждений в студенческой среде США, особо отметив роль посольства КНР и ряда местных консульств в координации подобной деятельности.

Госсекретарь подчеркнул, что США не позволят «тираническому режиму» КНР осуществлять деятельность про «промыванию мозгов среди студентов». Однако, отметил он, в борьбе с этой опасностью нам необходима помощь университетского сообщества.

Ранее в этом месяце, выступая на министерском совещании НАТО, Помпео подчеркнул «опасность», которую представляет правящая в Китае компартия для безопасности союзников США.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назвал Китай на прошлой неделе «угрозой номер один» для Америки и свободы и демократии во всём мире со времён Второй мировой войны.

«Пекин готовится к неопределённому сроку конфронтации с США, — написал Рэтклифф в статье для The Wall Street Journal, опубликованной 3 декабря, — Вашингтону также следует быть готовым».

Более 1000 исследователей из КНР в последнее время покинули Соединенные Штаты на фоне развернувшейся здесь активной борьбы с кражами технологий, сообщают высокопоставленные источники в службах безопасности страны. Как рассказал начальник отдела национальной безопасности Министерства юстиции США Джон Демерс, выступая на мероприятии аналитического центра Aspen Institute, исследователи покинули страну, когда американский Минюст возбудил несколько уголовных дел в отношении китайских агентов по подозрению в промышленном и технологическом шпионаже.

Напомним, к проблемам в отношениях между США и Китаем, которые традиционно включают торговую войну двух крупнейших мировых экономик, территориальные споры КНР с соседями в Южно-Китайском море, где американцы пытаются осуществлять «патрулирование свободы навигации», вопросы Гонконга, Тайваня и Тибета, в этом году добавилась и конфронтация Вашингтона и Пекина вокруг вопроса происхождения коронавирусной инфекции Covid-19. В США продолжают подозревать КНР в создании вируса, распространение которого привело к глобальной пандемии, в одной из лабораторий китайского города Ухань. К тому же ранее между США и КНР обострились противоречия по вопросу о том, как СМИ освещают пандемию Covid-19. США потребовали от ряда китайских государственных СМИ сократить число журналистов, работающих на американской территории, что привело к фактической высылке из страны 60 сотрудников СМИ КНР. В свою очередь Китай потребовал сдать журналистские удостоверения от граждан США, работавших в КНР на газеты The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post, что также вынудило американских журналистов покинуть страну пребывания. Кроме того, США и КНР ужесточили взаимные требования к журналистам, потребовав отчёта о числе работников, финансах и других аспектах деятельности журналистских бюро на своей территории.