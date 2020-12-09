Украинский «план Б» по Донбассу зависит от Байдена и коронавируса — Гармаш

Алексей Вольцев

Украина имеет в своем политическом арсенале не один, а несколько планов по Донбассу на случай, если переговоры в Трехсторонней контактной группе зайдут в тупик.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, которого в Киеве считают «представителем Донецка».

«Год назад состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, где были разработаны пять планов без четкой нумерации. Они, скажем так, горизонтальные. Их применение возможно в конкретной ситуации», — туманно пояснил Гармаш.

По его словам, определенный план задействуется, когда складывается наиболее благоприятная ситуация для него.

«Говорить о том, что план А не сработал — это президент Зеленский увидел мир в глазах Путина, а теперь он понял, что это был не мир, а отблеск софитов в глазах президента соседней страны», — сказал участник ТКГ.

Гармаш с той же картинностью и пафосом заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Донбассе — это вопрос «украинско-российской войны», который лежит в «контексте большой геополитики».

Объясняя возможность практического применения «плана Б», украинский «представитель Донецка» заявил, что его реализация будет зависеть от первых шагов администрации избранного президента США Джо Байдена.

А также от того, «какие будут изменения в Европе», а том числе с пандемией коронавируса. Гармаш добавил, что эти факторы важны, так как будут влиять на экономическую ситуацию в мире и в России.

По его мнению, миротворцы и международная временная администрация были бы наиболее компромиссным вариантом урегулирования конфликта, особенно для населения «оккупированной части Донбасса». Тем не менее он пока не видит оснований для реализации такого сценария.

Гармаш также прокомментировал предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. Он заявил, что российская экономика в настоящее время «очень слаба» и Кремль пугает любое экономическое давление. По его мнению, такая идея может быть реализована, если ее «поддержат западные партнеры Украины».

Отметим, что говоря о конфликте на юго-востоке Украины, представители Киева в последнее время стараются вообще не вспоминать о Минских соглашениях, предпочитая обсуждать планы «Б» или «план Кравчука».

Данные сценарии обычно предусматривают, что республики Донбасса должны просто сдаться на милость Киева и распустить свои вооруженные силы и органы власти.

Как сообщало ИА Newstes, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил о том, когда украинские власти утвердят план «Б» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Также мы сообщали о том, что еще в сентябре все тот же Сергей Гармаш призвал Киев отказаться от исполнения Минских соглашений.