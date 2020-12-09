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В Дагестане уволили полицейских, вышедших на митинг за арестованного Исаева

В Дагестане уволили полицейских, вышедших на митинг за арестованного Исаева

В Дагестане уволены пять сотрудников полиции за участие в митинге в поддержку арестованного начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева, передает газета «Черновик».

Исаев был задержан 22 ноября по подозрению в причастности к совершению терактов 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве.

Его подчиненные, возмущенные возбуждением уголовного дела в отношении начальника, устроили сход в Кизляре 26 ноября. Этой акцией они нарушили закона «О полиции».

«Участие сотрудников в такого рода мероприятиях может быть направлено лишь на обеспечение общественной безопасности», — заявляют в МВД по Дагестану.

Гази Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (учaстие в прeступном сообщeстве, совeршенное лицoм с использовaнием своeго служeбного полoжения; бaндитизм; тeррористический aкт).

По данным следствия, он был участником запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009—2010 годах Исаев делился с руководством этой организации сведениями о работе отделения внутренних дел по Кизлярскому району и спецоперациях против бандформирований.

«Он нeоднократно личнo перeвозил руководитeлей стрyктурных подрaзделений прeступного сoобщества по тeрритории Рeспублики Дaгестан, а тaкже лично достaвил на автoмобиле одну из смeртниц с закрeпленным на нeй самодeльным взрывным устрoйством на автoстанцию в рaйоне Кизляра для ее выeзда в Мoскву и совершeния тeррористического aкта», — сообщила представитель СУ СК России Светлана Петренко.

Исаев был задержан прикомандированными сотрудниками ГСУ Следственного комитета России. В соцсетях распространено видео обыска в доме полковника. Это особняк с бассейном и спортзалом.

23 ноября Басманный суд Москвы заключил Исаева под стражу до 4 января 2021 года.

Исаев не признает вину. По словам его адвоката, уголовное дело главы полиции Кизлярского района построено на показаниях лиц, которых он сам помог привлечь к ответственности за терроризм.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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