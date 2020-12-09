В Иране идентифицированы и задержаны подозреваемые в убийстве Фахризаде

Влада Некрасова

Иран арестовал некоторых из тех лиц, кто причастен к убийству ведущего учёного-ядерщика страны Мохсена Фахризаде в прошлом месяце, сообщил накануне, 8 декабря, советник спикера Меджлиса (парламента) Исламской Республики, передаёт Reuters.

«Виновные в этом убийстве, некоторые из которых были идентифицированы и даже арестованы службами безопасности, не ускользнут от правосудия», — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Могли ли сионисты (израильтяне. — Ред.) сделать это в одиночку и без сотрудничества, например, с американской (разведывательной) службой? Конечно, они не могли этого сделать», — выразил уверенность советник председателя Меджлиса ИРИ по международным вопросам.

Подробности об «идентифицированных личностях» и других деталях продолжающегося расследования по делу об убийстве Фахризаде представлены не были.

По данным Министерства обороны Ирана, нападение на учёного было совершено 27 ноября недалеко от Тегерана, он скончался от ран, полученных во время перестрелки между его телохранителями и «вооружёнными террористами». Однако затем появилась другая версия произошедшего, согласно которой Фахризаде был убит с применением «сложных технологических средств».

Иранский журналист Мохаммад Ахвазе, проживающий в Лондоне и утверждающий о своих связях с руководством Исламской Республики, заявил ранее, что Тегеран распространил фотографии четырёх подозреваемых в убийстве Фахризаде.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Израиль «спланировал и руководил» убийством Фахризаде, а министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф указал, что есть «серьёзные признаки израильской роли».

Иран ранее обвинял Израиль и США в организации убийств иранских учёных-ядерщиков Маджида Шахриари и Мостафы Ахмади-Рошана, которые стали жертвами взрывов заминированных автомобилей в Тегеране в 2010 и 2012 годах соответственно.

Напомним, Мохсен Фахризаде называли «отцом» иранской программы создания ядерной бомбы. Официально он был руководителем Организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году говорил, что Фахризаде был руководителем всего ядерного проекта Тегерана. В причастности к убийству учёного подозреваются агенты израильской внешней разведки «Моссад».