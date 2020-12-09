В США наступило время, сравнимое с поздним Советским Союзом — американист
Соединенные Штаты входят в период времени, похожий на период позднего Советского Союза, «когда один за другим шли престарелые генсеки». Об этом заявил американист Константин Блохин, комментируя поствыборную ситуацию в США.
Как отметил Блохин, понятно, что у самого Байдена, ввиду его состояния, будет один президентский срок, при этом главным правителем станет Камала Харрис, которую он пригласил вице-президентом.
Действующий президент США Дональд Трамп лишается возможности оспорить результаты выборов в ряде американских штатов — многие из них могут стать недосягаемы для юридических претензий. В настоящий момент еще продолжается рассмотрение исков штаба Трампа в семи штатах, которые провозгласили кандидата от демократов Джо Байдена победителем, это Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Пока официально не объявлено о победе одного из кандидатов, но согласно результатам подсчетов, у Байдена 306 голосов выборщиков. Трамп пока набрал 232 голоса. Чтобы победить, кандидату необходимо набрать 270 голосов.