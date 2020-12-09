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В США наступило время, сравнимое с поздним Советским Союзом — американист

В США наступило время, сравнимое с поздним Советским Союзом — американист

Соединенные Штаты входят в период времени, похожий на период позднего Советского Союза, «когда один за другим шли престарелые генсеки». Об этом заявил американист Константин Блохин, комментируя поствыборную ситуацию в США.

«Тактика и стратегия Дональда Трампа заключалась в следующем: он не признает выборы и не перестает бороться, — сказал эксперт в эфире радио Sputnik. — Трамп не был бы Трампом, если бы сразу сложил руки. Поэтому он демонстрирует своему электорату: мол, выборы сфальсифицированы, и продолжает борьбу. Но транзит власти идет. И понятно, что с каждым днем власть уходит сквозь пальцы, а всю фактуру о нарушениях на выборах Трамп так и не смог использовать в оспаривании. Республиканцы его на словах поддерживают, но позиции Джо Байдена с каждым днем становятся сильнее».

Как отметил Блохин, понятно, что у самого Байдена, ввиду его состояния, будет один президентский срок, при этом главным правителем станет Камала Харрис, которую он пригласил вице-президентом.

«Поэтому можно сказать, что Соединенные Штаты входят в период турбулентности, сравнимой с поздним Советским Союзом, когда один за другим шли престарелые генсеки. У них сейчас что-то похожее наступает», — заявил Константин Блохин.

Действующий президент США Дональд Трамп лишается возможности оспорить результаты выборов в ряде американских штатов — многие из них могут стать недосягаемы для юридических претензий. В настоящий момент еще продолжается рассмотрение исков штаба Трампа в семи штатах, которые провозгласили кандидата от демократов Джо Байдена победителем, это Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Пока официально не объявлено о победе одного из кандидатов, но согласно результатам подсчетов, у Байдена 306 голосов выборщиков. Трамп пока набрал 232 голоса. Чтобы победить, кандидату необходимо набрать 270 голосов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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