Депутат Бундестага призвал отметить антироссийские санкции

Анастасия Иванова

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом «360» оценил эффективность введенных Германией санкций против России.

По мнению парламентария, результат от ограничительных мер получился совсем не таким, как предполагалось изначально.

«Это был выстрел себе в колено. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением», — сказал Гердт.

Депутат подчеркнул, что санкционный режим против России нужно как можно скорее отменить. Особую необходимость, по мнению политика, подобное решение приобрело в условиях экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как подчеркивает Гердт, политики должны «убрать со сцены» все, что «мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству».