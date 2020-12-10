Ион Кику: За протестом фермеров стоят депутаты, которым на них плевать

Лидия Мартынова

Сегодня, 9 декабря, премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил вице-спикера молдавского парламента от партии «Платформа Достоинство и правда» Александра Слусаря в организации акции протеста сельхозпроизводителей. Кику подчеркнул, что Слусарь руководствуется исключительно политическими амбициями, а не заботой о людях.

По словам Кику, вместо того, что реально помочь аграрному сектору, разработать и внести соответствующие поправки в проект годового бюджета, Слусарь провоцирует людей на конфронтацию с властями, рискуя их здоровьем в условиях пандемии.

«Я попрошу министров Сергея Пушкуца (министр финансов) и Иона Пержу (министр сельского хозяйства) как-нибудь обратиться к разуму этого серого корсара, который сейчас пригнал свой тракторный флот на площадь Великого национального собрания. Эти тракторы покупаются на деньги людей, в основном на субсидии. А кто-то самым безответственным образом издевается прежде всего над фермерами, которые проработали весь год», — заявил Кику.

Премьер добавил, что оппозиция использует технику в политических целях.

«Скажите этому вице-спикеру парламента, чтобы он предложил поправки, и мы их обсудим. Пусть покажет, что он заботится об этих фермерах, а не что он их вывел на площадь в качестве жертв для холода и пандемии», — заключил Ион Кику.

Напомним, ППДП и их коллеги из партии избранного президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» ранее потребовали от правительства немедленно отозвать законопроект о государственном бюджете на 2021 год и фискальной политике, назвав его «антинародным». Одним из пунктов его значится намерение властей в будущем году увеличить с 8 до 12% НДС на импорт и внутренние поставки сельхозпродукции. Это положение вызвало недовольство фермеров, которые потеряли урожай этого года из-за засухи.

Как сообщало ИА Newstes , молдавские сельхозпроизводители привели свою технику на площадь Национального собрания в центре Кишинева, пообещав пикетировать здание парламента и правительства до тех пор, пока государство не примет реальные меры поддержки. Фермеры настаивают на увеличении Фонда субсидирования, повышении компенсаций за поврежденные в результате засухи сельхозугодья, а также на возмещении акцизных пошлин на дизельное топливо.

Первые выступления начались еще в августе. Летом за действиями недовольных тружеников села также стояли депутаты ПДС и ППДП, которые координировали фермеров, подталкивая их к блокированию центральных дорог и походу на столицу. В итоге, экономические требования сменились политическими: отставка правительства и президента.