Эксперт: С приходом Байдена политика США в Афганистане и Ираке изменится

Алексей Вольцев

Политика США в отношении Ирака и Афганистана, скорее всего, изменится. Это связано с тем, что ИГ остается угрозой стабильности на Ближнем Востоке, а ядро «​​Аль-Каиды» и отделение ИГ «Хорасан» продолжают действовать в Юго-Западной Азии, включая Афганистан (ИГ и «Аль-Каида» — террористические группировки, запрещены в РФ). Об этом пишет профессор Института международных исследований Миддлбери (Вермонт) Джейсон Блазакис в статье для The Hill.

Блазакис считает, что команда Байдена вряд ли резко увеличит присутствие войск в Афганистане или Ираке, но если стабильность продолжит ухудшаться, «наблюдателям следует ожидать некоторой передислокации, значительного увеличения усилий по наращиванию военного потенциала и расширения усилий по противодействию терроризму». Эксперт напоминает, что после того, как уходящий президент Дональд Трамп решил вывести войска из Сирии, Ирака и Афганистана, ИГ резко увеличила количество атак.

«Февральское мирное соглашение Трампа с „Талибаном“ (движение запрещено в РФ) создало тот фон, на котором из-за вывода войск США „Аль-Каида“ сможет вернуть утраченные позиции и, наконец, перегруппироваться после двух десятилетий преследования, — прогнозирует Блазакис. — Наивно полагать, что „Талибан“ выполнит свои обещания, будет добросовестно работать с афганским правительством и разорвет отношения с „Аль-Каидой“. В октябре талибы уже продемонстрировали свою неизменную решимость бороться, убив более 40 сотрудников афганской полиции в провинции Гильменд».

По словам Блазакиса, Байден унаследовал непростую ситуацию в сфере национальной безопасности, и усилия по противодействию террористическим угрозам, включая ИГ и «Аль-Каиду», остаются первостепенными.

«Но соображения относительно соблюдения прав человека должны быть основополагающими. Необходимо избегать прошлых ошибок, в частности, более четко выбирать цели для БПЛА, использование которых привело к слишком большому количеству жертв среди гражданского населения, — подчеркивает Джейсон Блазакис. — Прозрачность, подотчетность, надзор, а также региональное и многостороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом должны стать главными принципами для команды Байдена».