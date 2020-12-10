Эксперт: С приходом Байдена политика США в Афганистане и Ираке изменится
Политика США в отношении Ирака и Афганистана, скорее всего, изменится. Это связано с тем, что ИГ остается угрозой стабильности на Ближнем Востоке, а ядро «Аль-Каиды» и отделение ИГ «Хорасан» продолжают действовать в Юго-Западной Азии, включая Афганистан (ИГ и «Аль-Каида» — террористические группировки, запрещены в РФ). Об этом пишет профессор Института международных исследований Миддлбери (Вермонт) Джейсон Блазакис в статье для The Hill.
Блазакис считает, что команда Байдена вряд ли резко увеличит присутствие войск в Афганистане или Ираке, но если стабильность продолжит ухудшаться, «наблюдателям следует ожидать некоторой передислокации, значительного увеличения усилий по наращиванию военного потенциала и расширения усилий по противодействию терроризму». Эксперт напоминает, что после того, как уходящий президент Дональд Трамп решил вывести войска из Сирии, Ирака и Афганистана, ИГ резко увеличила количество атак.
По словам Блазакиса, Байден унаследовал непростую ситуацию в сфере национальной безопасности, и усилия по противодействию террористическим угрозам, включая ИГ и «Аль-Каиду», остаются первостепенными.