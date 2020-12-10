Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Кадыров: Санкции против чеченцев — чёрная страница в истории США

Кадыров: Санкции против чеченцев — чёрная страница в истории США

Кадыров: Санкции против чеченцев — чёрная страница в истории США

США начали бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми, и название этому одно — «дебилизм». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя новые санкции СШАи Великобритании против чеченцев.

«Именно сегодня, в День прав человека и в Международный день футбола, Минфин США объявил о включении в список Магнитского организаций и деятелей Чеченской Республики, среди которых заместитель председателя правительства ЧР, ФК „Ахмат“, РОФ имени А.Кадырова и др. А следом и Британия, получив добро от своего американского хозяина, виляя хвостом, ввела свои санкции в отношении председателя парламента региона и силовиков. Ничего не поменялось в новейшей мировой истории: США начинают, Британия поддакивает и хлопает в ладоши, ну а Европа подпевает», — пишет Кадыров в своем телеграм канале.

Он напомнил о Бен Ладене — «международном террориста № 1».

«Члены его семьи жили в США, а его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара. Несмотря на это, никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом. Кроме как лицемерием это не назовёшь!» — подчеркнул Кадыров.

По его словам, на Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют.

«Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни. Странно другое — как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова „санкции“ по телу должны пробегать мурашки?» — пишет Кадыров.

Он обратил внимание на то, что в сегодняшних санкционных списках США и Британии нет совпадений. Обе страны согласовывают между собой списки, видимо, экономят бумагу, иронизирует глава Чечни.

«Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно чёрная страница в истории этого государства», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА Newstes, в июле Кадырова уже внесли в санкционный список США «за причастность к нарушениям прав человека в республике». Под санкции тогда также попали жена Рамзана Кадырова и две его дочери.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

«Фортуна» встала на «Северный поток — 2»
«Фортуна» встала на «Северный поток — 2»
Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Сергей Полунин и Елена Ильиных и другие на светском ужине в Москве
Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Сергей Полунин и Елена Ильиных и другие
Дело ПриватБанка. Суд возобновил рассмотрение иска о возврате банка Коломойскому
Дело ПриватБанка. Суд возобновил рассмотрение иска о возврате банка
В Общественной палате обсудили законодательные меры по регулированию деятельности ИТ-гигантов
В Общественной палате обсудили законодательные меры по регулированию
В Томске завершила работу «Малая Математическая школа» центра ТГПУ
В Томске завершила работу «Малая Математическая школа» центра ТГПУ
Школы Калужской области готовы сотрудничать в сфере развития цифровых образовательных технологий
Школы Калужской области готовы сотрудничать в сфере развития цифровых
Исследования качества образования позволяют определить траекторию развития школ
Исследования качества образования позволяют определить траекторию
Кадыров: Санкции против чеченцев — чёрная страница в истории США
Кадыров: Санкции против чеченцев — чёрная страница в истории США
Знаменитый аллигатор Сатурн появился в экспозиции Дарвиновского музея
Знаменитый аллигатор Сатурн появился в экспозиции Дарвиновского музея
Эксперт: С приходом Байдена политика США в Афганистане и Ираке изменится
Эксперт: С приходом Байдена политика США в Афганистане и Ираке
Русские каникулы продолжаются: Наталья Водянова с детьми нарядила елку для Ульяны Сергеенко
Русские каникулы продолжаются: Наталья Водянова с детьми нарядила
Новое «овощное эмбарго» может поднять цены на перец, томаты и яблоки
Новое «овощное эмбарго» может поднять цены на перец, томаты и яблоки

Топ на сегодня

Аглая Тарасова, Александр Петров, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Серебряные коньки" в Москве
Аглая Тарасова, Александр Петров, Максим Виторган и другие на
Ион Кику: За протестом фермеров стоят депутаты, которым на них плевать
Ион Кику: За протестом фермеров стоят депутаты, которым на них плевать
Лунный день сегодня 10 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 10 декабря 2020 года
Таро-прогноз Анжелы Перл на 2021 год
Таро-прогноз Анжелы Перл на 2021 год
МИД России подверг критике ситуацию с защитой прав человека на Украине
МИД России подверг критике ситуацию с защитой прав человека на Украине

Еще по теме

Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой»
Кадыров прокомментировал новые антироссийские санкции
Рамзан Кадыров объявил о запуске чеченской соцсети
Кадыров назначил Хучиева председателем правительства Чечни