Кадыров: Санкции против чеченцев — чёрная страница в истории США

Лидия Мартынова

США начали бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми, и название этому одно — «дебилизм». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя новые санкции СШАи Великобритании против чеченцев.

«Именно сегодня, в День прав человека и в Международный день футбола, Минфин США объявил о включении в список Магнитского организаций и деятелей Чеченской Республики, среди которых заместитель председателя правительства ЧР, ФК „Ахмат“, РОФ имени А.Кадырова и др. А следом и Британия, получив добро от своего американского хозяина, виляя хвостом, ввела свои санкции в отношении председателя парламента региона и силовиков. Ничего не поменялось в новейшей мировой истории: США начинают, Британия поддакивает и хлопает в ладоши, ну а Европа подпевает», — пишет Кадыров в своем телеграм канале.

Он напомнил о Бен Ладене — «международном террориста № 1».

«Члены его семьи жили в США, а его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара. Несмотря на это, никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом. Кроме как лицемерием это не назовёшь!» — подчеркнул Кадыров.

По его словам, на Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют.

«Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни. Странно другое — как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова „санкции“ по телу должны пробегать мурашки?» — пишет Кадыров.

Он обратил внимание на то, что в сегодняшних санкционных списках США и Британии нет совпадений. Обе страны согласовывают между собой списки, видимо, экономят бумагу, иронизирует глава Чечни.

«Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно чёрная страница в истории этого государства», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА Newstes, в июле Кадырова уже внесли в санкционный список США «за причастность к нарушениям прав человека в республике». Под санкции тогда также попали жена Рамзана Кадырова и две его дочери.