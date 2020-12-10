Лавров: Запад принялся обвинять Россию в дележе Карабаха с Турцией
Запад готов придумать множество поводов для того, чтобы в очередной раз предъявить России обвинения во «вмешательстве» в дела других государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, отметив что в настоящее время Москву обвиняют во вмешательстве в Белоруссии и Нагорном Карабахе.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.