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Лавров: Запад принялся обвинять Россию в дележе Карабаха с Турцией

Лавров: Запад принялся обвинять Россию в дележе Карабаха с Турцией

Запад готов придумать множество поводов для того, чтобы в очередной раз предъявить России обвинения во «вмешательстве» в дела других государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, отметив что в настоящее время Москву обвиняют во вмешательстве в Белоруссии и Нагорном Карабахе.

«Якобы мы вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там своё положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах», — посетовал глава российской дипломатии в беседе с RT, которая была опубликована сегодня, 10 декабря.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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