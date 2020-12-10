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МИД России подтверждает: Задержанные в Ливии россияне освобождены

МИД России подтверждает: Задержанные в Ливии россияне освобождены

Министерство иностранных дел России подтвердило сегодня, 10 декабря, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии в прошлом году, освобождены. В настоящее время оба направляются в РФ, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

«Да, они освобождены. Сейчас находятся в пути на родину», — сказал замглвы внешнеполитического ведомства.

По словам Михаила Богданова, ориентировочно россияне могут прибыть в Россию ночью в четверг.

Ранее о том, что граждане РФ освобождены в североафриканской стране сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан, сотрудники ФЗНЦ, были задержаны в Ливии в мае 2019 года. По данным правоохранительных органов Ливии, россияне два раза встречались с Сейфом аль-Исламом, сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. В генеральной прокуратуре арабской страны утверждали, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Эти утверждения опровергались российской стороной.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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