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Сторонники Мадуро получили 91% мест в парламенте Венесуэлы

Сторонники Мадуро получили 91% мест в парламенте Венесуэлы

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро завоевали подавляющее большинство в Национальной ассамблее (парламенте) страны по итогам воскресных парламентских выборов, сообщил Национальный избирательный совет.

Согласно опубликованным советом данным, кандидаты от правящей Социалистической и союзных партий получили 253 из 277, или 91% мест в новом парламенте республики.

Представители 25 оппозиционных партий, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, заявили о бойкоте выборов из-за отсутствия необходимых условий и фальсификаций. Они объявили о намерении провести в соцсетях народный референдум о недоверии президенту страны Мадуро.

Сомнения в легитимности этих выборов выражают в США, в ЕС и в большинстве стран региона.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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