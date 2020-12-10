В Эстонии продолжает свирепствовать Covid-19, школы закрываются

Лидия Мартынова

В течение минувших суток в Эстонии провели 5743 теста на коронавирусную инфекцию, положительными оказались 544 теста. Скончались два человека, пишет err.ee.

Доля положительных тестов составила 9,5% от общего числа протестированных. По состоянию на утро 10 декабря, в больницах находятся 254 пациента с коронавирусом, что на 10 меньше, чем днем ранее. В интенсивной терапии — 14 человек. За сутки скончались два пациента. Общее число умерших от Covid-19 с начала пандемии в Эстонии достигло 141.

Больше всего случаев заражения было в уезде Харьюмаа — 353 (из них 286 в Таллине). В уезде Ида-Вирумаа за сутки добавилось 73 инфицированных, в Тартумаа — 25. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составляет 424,91 случай на 100 000 человек.

Ранее в Департаменте здоровья rus.err.ee сообщили предварительные данные, согласно которым за сутки было сделано 3370 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 267.

Правительство ввело в четверг новые временные ограничения, согласно которым с 14 декабря до 4 января закроются все учебные заведения, будут приостановлены деятельность кружков и занятия спортом как для молодежи, так и для взрослых. Ограничения могут продлить, если распространение заболеваемости Covid-19 в стране не приостановится.

Соответствующее сообщение опубликовал в среду премьер-министр Юри Ратас на своей странице в Facebook.

С 14 декабря будут закрыты все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты. В следующем году учебная работа в обычном режиме продолжится в том случае, если правительство не примет иного решения.

Контактное обучение может проводиться для детей с особыми образовательными потребностями; при соблюдении мер предосторожности будет разрешено проведение персональных консультаций, олимпиад, прохождение практики и экзаменов. Учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения.

С 14 декабря до 4 января будет приостановлена деятельность кружков, деятельность по интересам и занятия спортом как для молодежи, так и для взрослых. Будут разрешены только индивидуальные занятия, тренировки и мероприятия, проводимые дистанционно. Индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены.

Ограничения не распространяются на профессиональных спортсменов, включая команды высшей лиги, членов национальной сборной и кандидатов в члены сборной. Тренироваться и соревноваться смогут как юниоры, так и взрослые спортсмены в индивидуальных дисциплинах и в составе команд, но без зрителей. Ограничения также не будут применяться к занятиям людей с особыми потребностями.

Кроме того, будет усилен надзор за выполнением требования по самоизоляции, которое действует в случае заражения коронавирусом или тесного контакта с зараженным.

Министр образования и науки Яак Ааб порекомендовал закрываемым с 14 декабря школам продолжить занятия в формате дистанционного обучения до начала рождественских каникул, пообещав в четверг разослать школам уточненные указания.

«Я обязательно рекомендую продолжать учебу дистанционно», — сказал Ааб в четверг в утренней передаче «Terevisioon» на телеканале ETV.

Он отметил, что у владельцев школ есть довольно широкие возможности выбирать формы обучения. В частности, можно проводить дополнительные занятия для учащихся, у которых возникли пробелы или трудности из-за перерывов в контактном обучении весной и осенью этого года.

«Сегодня мы направим школам уточненную инструкцию. В ней мы порекомендуем продолжать учебу дистанционно и заниматься теми учащимися, которые больше всего пострадали из-за дистанционного обучения весной и осенью. Тогда у владельцев и руководства школ будет возможность выбрать, как ликвидировать отставание за оставшиеся до начала каникул семь дней», — сообщил министр образования.

Он объяснил решение закрыть школы по всей Эстонии, а не только в регионах с высоким распространением коронавируса, тем, что темпы заражения растут везде. Ааб выразил надежду, что к концу каникул 10 января темпы распространения вируса снизятся и можно будет возобновить учебную работу в школах.