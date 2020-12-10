В России вакцинация от Covid-19 начнется на этой неделе во всех регионах

Лидия Мартынова

Все регионы России готовы к вакцинации от коронавируса, она начнется до конца недели. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», — говорится в сообщении по итогам заседания проектного комитета нацпроекта «Здравоохранение».

При этом во время новогодних праздников приостанавливать вакцинацию не будут.

«В связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сказал, что российской вакциной «Спутник V» привились уже более 150 тыс. жителей России. Более широкую вакцинацию пока тормозит отсутствие ресурсной базы у компаний-производителей, в частности, не хватает фармсубстанций, которые закупаются за рубежом.