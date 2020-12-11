Агрессоры в вакууме: США эксплуатируют Грузию и Украину в рамках НАТО

Лидия Мартынова

Конгресс США утвердил оборонный бюджет страны на 2021 фискальный год. Обе палаты проявили завидное единодушие. Этот бюджет интересен тем, что в нем упоминаются Грузия и Украина.

Сегодня Соединенные Штаты открыто признают, что находятся в состоянии «конкуренции» с Российской Федерацией, а, как известно, против конкурента надо предпринимать агрессивные действия. Оправдывать агрессивные действия против России можно лишь необходимостью сдерживания «российской агрессии». Так в США решили усилить внимание и направить ресурсы на изменчивый военный баланс в Черноморском регионе, также увеличить частоту и масштабы учений НАТО и других многосторонних маневров. Разумеется, все это дело не обойдет стороной Грузию и Украину.

Очевидно, по логике этой самой стратегической конкуренции, Российская Федерация тоже имеет право проводить частые и масштабные учения в акватории Нью-Йорка или там Бостона, Сан-Франциско или у берегов Флориды. Стратегическая конкуренция ведь не может быть улицей с односторонним движением. В противном случае это уже не конкуренция, а доминирование и господство.

В очередной раз сказано и про присоединение Украины к Программе расширенного партнерства НАТО. Конгресс США вспоминает декларацию, принятую на саммите в Бухаресте в 2008 году, в которой заявлено, что лидеры Североатлантического альянса приветствуют евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО.

«Сегодня мы соглашаемся, что эти страны станут членами НАТО», — говорится в заявлении Конгресса США.

В оборонный бюджет Соединенные Штаты вкладывают $ 732 млрд. Еще совсем недавно треть этой суммы иначе как астрономической не называлась. 69 миллиардов долларов предназначаются на непредвиденные операции за рубежом, что, как поясняется в документе, позволит военным поддерживать боеготовность, увеличивать возможности и инвестировать в новые программы и технологии, необходимые для безопасности страны.

Цифры военного бюджета, конечно, впечатляют. Впечатляет еще и то, что все это происходит во время пандемии, вызванной коронавирусом. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты удерживают первенство не только в военном бюджете, но и по количеству заразившихся Covid-19 и, к несчастью, по количеству умерших от этой болезни. Сегодня аналитики и эксперты в США убеждены в том, что государство явно не справляется с коронавирусной инфекцией. По их мнению, денежных средств, выделяемых на борьбу с болезнью, явно недостаточно.

Как же Грузия отрабатывает свое стремление в НАТО?

Президент Саломе Зурабишвили приняла участие в очередных проводах грузинских миротворцев в Афганистан, отправляла очередную порцию пушечного мяса.

Обращаясь к военным, она отметила, что положительные оценки, которые Грузия получает от международных партнеров, в том числе и на днях от партнеров по НАТО, во многом являются заслугой именно грузинских военных.

«Сегодня мир сталкивается с очень большой проблемой, проблемой пандемии, и тот факт, что Грузия полностью выполняет свои обязательства даже в этих условиях, очень важен и говорит о многом», — заявила Зурабишвили.

В первой половине года, Грузия гордилась своими успехами на фронте борьбы с Covid-19. В стране действительно было очень мало заболевших и умерших. Сегодня ситуация катастрофически изменилась — негативная динамика усилилась, а отрицательные показатели просто зашкаливают. Парадокс заключается в том, что даже в таких условиях грузинские власти гордятся добросовестнейшим исполнением своих односторонних обязательств перед НАТО, так как для них эта задача является важнейшей и приоритетной, на фоне которой такая мелочь, как положение населения Грузии, просто меркнет.

На прошлой неделе львовский Международный форум организовал шабаш экспертов, обладающих удивительной однобокостью мышления. В резолюции форума говорится, что Североатлантический альянс должен в кратчайшие сроки передать Грузии и Украине реалистический план действий по членству в НАТО. Эти же эксперты подчеркнули, насколько важен Черноморский регион для трансатлантической безопасности, а главной угрозой назвали предстоящую «агрессию» со стороны Российской Федерации.

Логика просто «замечательная». Для большинства натовских стран, обеспокоенных безопасностью Черноморского региона, он отстоит на тысячи километров. А вот Россию, являющуюся Черноморской державой, безопасность региона, в котором появились откровенно враждебные ей государства и политические силы, оказывается, беспокоить не должна. Она должна спокойно наблюдать, как вражеские армии и флоты концентрируют свои ударные силы у ее южных границ и ничего не предпринимать в ответ?

Эксперты опасаются, что у НАТО нет ясной стратегии, в регионе создается вакуум, и Россия его легко заполнит.

В резолюции также говорится, что Россия увеличивает свое военное присутствие на Южном Кавказе, что Москва сделала в результате нагорно-карабахского конфликта, и превращает Черное море в плацдарм для военных операций на Ближнем Востоке, что, по их словам, стало возможным благодаря «оккупации» Крыма.

Наглый цинизм этого заявления не укладывается ни в какие рамки. Нагорно-карабахский конфликт спровоцировала не Россия, а Турция, которая является членом НАТО. Турция и не скрывала своего открытого и разностороннего участия в Карабахском конфликте, в совместном проведении операций, предоставлении Азербайджану своего командного состава, живой силы, различной военной техники, разведывательной информации, вербовки и доставки в Азербайджан международных террористов с дальнейшей целью поселить их в Нагорном Карабахе для получения в будущем нужной демографической ситуации.

Россия не увеличила свое военное присутствие, а предотвратила массовую резню. Ее реальные действия по спасению мирного населения, исторических памятников и объектов культуры разительно отличались от словесной поддержки, которую этим людям оказывали страны НАТО.

Среди участников львовского форума знакомые лица. Это отставной генерал американской армии, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу, экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. И когда только все эти бывшие поймут, что их идеи ведут к разрушительным последствиям, и что они опаснее токсичных веществ и инфекций из лаборатории Лугара?

Как говорят в России, «горбатого могила исправит».