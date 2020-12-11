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Армия США готовится к активности Ирана: события ночи 11 декабря

Армия США готовится к активности Ирана: события ночи 11 декабря

Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана, сообщила газета Politico со ссылкой на военное официальное лицо. По его словам, Пентагон внимательно следит за «внушающими беспокойство» признаками подготовки к потенциальной атаке со стороны проиранского ополчения в Ираке. Как напоминает автор статьи, поддерживающие Тегеран группировки недавно возобновили ракетные атаки в регионе. Как сообщило в четверг Минобороны США, два американских стратегических бомбардировщика B-52H совершили пролет в районе Ближнего Востока для «сдерживания агрессии». Таким образом Пентагон стремится продемонстрировать партнерам готовность к развертыванию военной силы в регионе.

После завершения боевых действий «камавораканы» — армянские добровольцы не спешат возвращаться по домам, охраняя новые границы, причем уже не Нагорно-Карабахской республики — Арцаха, а Армении. Потеряв «пояс безопасности» Карабаха, Армения фактически потеряла и свой пояс безопасности. Репортаж с места событий.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали всего более 80 гектаров территории, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России. «Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 гектаров территории, 24,8 километров дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки была разминирована местность вдоль газопровода на дорожном направлении Степанакерт-Шуша и в районе улицы Ачапняк города Степанакерт.

В Нагорный Карабах за последние сутки вернулись 569 беженцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России. Отмечается, что российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении. «Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 569 человек. Движение автобусов осуществлялось через Лачинский коридор в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — говорится в сообщении.

Легковой автомобиль в четверг на въезде в Степанакерт нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ. Погибли два человека. «Десятого декабря на въезде в город Степанакерт легковой автомобиль под управлением гражданского лица в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем повышенной проходимости „Урал“ российского миротворческого контингента», — сообщили в российском военном ведомстве.

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе. «ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в нем. Евросоюз намерен координировать свои действия и решения по Турции с властями США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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