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Байден планирует сформировать новое правительство к 25 декабря

Байден планирует сформировать новое правительство к 25 декабря

Джозеф Байден поставил перед собой задачу завершить формирование будущего федерального правительства до Рождества, отмечаемого на Западе 25 декабря. Об этом сообщили в четверг журналисты телекомпании CNN, входящие в пресс-пул Байдена.

Представители переходной команды Байдена пояснили, что он не планирует задерживать процесс формирования своей администрации из-за предстоящего 5 января второго тура выборов в штате Джорджия, от исхода которых зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США.

Как предполагается, имя кандидата на должность директора ЦРУ будет названо в начале следующей недели. Оглашение остальных кандидатур последует позднее. Единственным затруднением пока является срок объявления кандидата на пост министра юстиции — генерального прокурора, уточнила телекомпания.

При этом, по данным телеканала Fox News, Республиканская партия по итогам всеобщих выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над верхней палатой будет решаться 5 января во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата. Однако при избрании Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появится преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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