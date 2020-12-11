Двадцатилетняя дочь Кадырова возглавила департамент в мэрии Грозного

Анастасия Иванова

Начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного назначена Хадижат Кадырова, сообщил председатель комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

Хадижат — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, ей 20 лет. Ранее Хадижат Кадырова работала заведующим детским садом «Сказочный замок».

«Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя, высокой эффективной деятельности в должности руководителя лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы нашей республики», — заявил Джунаидов.

Как сообщало ИА Newstes, в сентябре старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова была назначена первым замминистра культуры республики.

В ноябре Рамзан Кадыров произвел очередные кадровые назначения в правительстве республики. Руководителем администрации главы и правительства ЧР стал Хас-Магомед Кадыров, занимавший должность секретаря регионального Совбеза. По данным СМИ, 28-летний чиновник — четвероюродный брат Рамзана Кадырова. Младший Кадыров уже возглавлял полицию Грозного, ему в заслугу ставили уничтожение наркобизнеса, а затем он поработал мэром города Аргуна.

Занимавший должность руководителя администрации главы и правительства Чечни Ибрагим Закриев был назначен на должность заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства ЧР. Парламент одобрил его кандидатуру на новой должности. Закриев стал вице-премьером Чечни в 30 лет. Он доводится Кадырову племянником, отмечают СМИ.