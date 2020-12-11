Двадцатилетняя дочь Кадырова возглавила департамент в мэрии Грозного
Начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного назначена Хадижат Кадырова, сообщил председатель комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.
Хадижат — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, ей 20 лет. Ранее Хадижат Кадырова работала заведующим детским садом «Сказочный замок».
Как сообщало ИА Newstes, в сентябре старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова была назначена первым замминистра культуры республики.
В ноябре Рамзан Кадыров произвел очередные кадровые назначения в правительстве республики. Руководителем администрации главы и правительства ЧР стал Хас-Магомед Кадыров, занимавший должность секретаря регионального Совбеза. По данным СМИ, 28-летний чиновник — четвероюродный брат Рамзана Кадырова. Младший Кадыров уже возглавлял полицию Грозного, ему в заслугу ставили уничтожение наркобизнеса, а затем он поработал мэром города Аргуна.
Занимавший должность руководителя администрации главы и правительства Чечни Ибрагим Закриев был назначен на должность заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства ЧР. Парламент одобрил его кандидатуру на новой должности. Закриев стал вице-премьером Чечни в 30 лет. Он доводится Кадырову племянником, отмечают СМИ.