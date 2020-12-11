Евросоюз усилит санкции против Турции
Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.
Евросоюз намерен координировать свои действия и решения по Турции с властями США.
Действия Турции в Средиземном море и обещанные в связи с этим новые санкции в отношении Анкары были заявлены как одна из ключевых тем для обсуждения на текущем саммите. Ранее на саммите ЕС 1 октября лидеры сообщества предложили Турции развивать «позитивную повестку» в обмен на прекращение односторонних действий в Средиземном море, на Кипре и в Ливии, а также агрессивной риторики в адрес Евросоюза и отдельных стран сообщества, в частности, Франции и Греции.