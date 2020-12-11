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Евросоюз усилит санкции против Турции

Евросоюз усилит санкции против Турции

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в нем.

Евросоюз намерен координировать свои действия и решения по Турции с властями США.

«Евросоюз будет стремиться координироваться с США по вопросам, касающимся Турции и ситуации в Средиземном море», — отмечается в нем.

Действия Турции в Средиземном море и обещанные в связи с этим новые санкции в отношении Анкары были заявлены как одна из ключевых тем для обсуждения на текущем саммите. Ранее на саммите ЕС 1 октября лидеры сообщества предложили Турции развивать «позитивную повестку» в обмен на прекращение односторонних действий в Средиземном море, на Кипре и в Ливии, а также агрессивной риторики в адрес Евросоюза и отдельных стран сообщества, в частности, Франции и Греции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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