Посол России в США подчеркнул деструктивность санкций против Кадырова
Сегодня, 05:50 Влада Некрасова
Новые санкции Минфина США против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, являются деструктивным шагом американской администрации, направленным на углубление кризиса в двусторонних отношениях.
Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.
«Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики», — приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.
По материалам: eadaily.com