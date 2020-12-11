Посол России в США подчеркнул деструктивность санкций против Кадырова

Влада Некрасова

Новые санкции Минфина США против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, являются деструктивным шагом американской администрации, направленным на углубление кризиса в двусторонних отношениях.

Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

«Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики», — приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.