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Посол России в США подчеркнул деструктивность санкций против Кадырова

Посол России в США подчеркнул деструктивность санкций против Кадырова

Новые санкции Минфина США против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, являются деструктивным шагом американской администрации, направленным на углубление кризиса в двусторонних отношениях.

Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

«Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики», — приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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