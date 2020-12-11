Против кого дружите? ЕС намерен возобновить «амбициозный союз с США»

Алексей Вольцев

После прихода к власти в Вашингтоне администрации демократа Джозефа Байдена ЕС намерен воссоздать «амбициозный союз с США». Об этом сегодня, 11 декабря, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.

«Выборы в США открыли новые возможности. Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером, — заявил он. — Мы разделяем общие ценности и должны вместе отвечать на общие вызовы. Мы готовы обсуждать наши общие приоритеты с новым президентом США».

Евросоюз намерен особенно активно развивать отношения с новой администрацией США по «ответу на глобальные вызовы, в борьбе с пандемией коронавируса, глобальным изменением климата, по стимулированию экономического восстановления, сотрудничеству в цифровой и технологической сфере, расширению двусторонней торговли и реформе ВТО, а также для продвижения мира и стабильности», подчеркивается в итоговом заявлении саммита ЕС.

Как сообщало ИА Newstes , выступая на собрании Российского совета по международным делам в режиме видеоконференции глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ЕС давно стал, фактически, одним из инструментов США. При этом Германия, в отличие от Франции, полностью лишена самостоятельности в геополитике, но претендует на роль лидера в ЕС.