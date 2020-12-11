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ССС Армении: Сообщения об уголовном деле против Пашиняна — дезинформация

ССС Армении: Сообщения об уголовном деле против Пашиняна — дезинформация

Утверждения о том, что Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила уголовное дело в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, не соответствуют действительности. Об этом информирует сегодня, 11 декабря, пресс-служба ССС республики.

Ранее в пятницу основатель оппозиционной партии «Одна Армения», которая входит в «Движение спасения Родины», требующего отставки действующего главы армянского правительства, Артур Казинян со своей страницы в Facebook заявил, что ССС «возбудила уголовное дело в отношении премьера и группы высокопоставленных должностных лиц» страны. Он также анонсировал «громкие аресты», и сообщил, что в этой связи выйдет в прямой эфир со своего аккаунта сегодня в 16.00 по местному времени (15.00 мск).

«Заявление Казиняна — откровенная дезинформация. Призываем автора поста воздерживаться от распространения ложных сведений и преднамеренного манипулирования информацией», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Как сообщало ИА Newstes, в минувшую субботу, 5 декабря, на площади Свободы в Ереване прошёл многотысячный общегосударственный митинг с главным требованием — незамедлительная отставка Никола Пашиняна. Оппоненты премьера предъявили ему ультиматум — добровольно подать в отставку до полудня 8 декабря, иначе в Армении будет дан старт акциям гражданского неповиновения. К указанному сроку заявления Пашиняна об отставке не последовало.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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