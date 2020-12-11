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«Талибан»: Мир возможен, если будет шариат и невмешательство в наши дела

«Талибан»: Мир возможен, если будет шариат и невмешательство в наши дела

Будущее государственное устройство Афганистана должно быть устроено по принципам шариата. Об этом заявил глава представительства «Талибана» (движение запрещено в РФ) в Катаре мулла Абдул Гани Барадар на виртуальной встрече в Центре изучения гуманитарных конфликтов в Дохе.

По словам муллы Барадара, будущая система должна обеспечивать работоспособность госслужб, следить за соответствием прав женщин и СМИ законам шариата и стремиться к установлению хороших отношений с зарубежными странами.

При этом, по его убеждению, текущие переговоры в Дохе являются единственным способом остановить продолжающуюся войну. Барадар предупредил, что отказ удалить имена лидеров «Талибов» из черных списков ООН будет серьезным препятствием для мирного процесса. В остальном, будущий Исламский Эмират, как собираются назвать нынешний Афганистан талибы, будет ограничивать выращивание мака, положит конец употреблению и незаконному обороту наркотиков, а также при помощи и других стран и международных организаций разработает проекты альтернативных источников средств к существованию, особенно в свете прекращения выращивания мака.

Исламский Эмират хочет позитивных и конструктивных отношений с зарубежными странами (особенно со своими соседями, уточнил Барадар), а все международные нормы готов принимать только с точки зрения принципов шариата и национальных интересов. «Талибан» не хочет, чтобы Афганистан стал ареной нездоровой конкуренции и соперничества между зарубежными странами, а также не допустит вмешательства в его внутренние дела.

Мулла Барадар несколько раз подчеркнул, что на основе соглашения (с США) вопрос о черном списке ООН, ограничивающим передвижение лидеров движения, должен быть решен в ближайшее время.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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