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Бой под Гадрутом: в Карабахе зафиксировано первое нарушение перемирия

Бой под Гадрутом: в Карабахе зафиксировано первое нарушение перемирия

В зоне карабахского конфликта зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения боевых действий и начала российской миротворческой операции в регионе. Об этом сообщает сегодня, 12 декабря, пресс-служба Министерства обороны России.

«Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трёх наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — проинформировали в МО РФ.

Ранее в субботу Минобороны Армении сообщило о начале 12 декабря наступательных действий Азербайджана на юге непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), в направлении сёл Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района.

Азербайджанская сторона ведёт наступательные действия в направлении двух сёл Республики Арцах (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.), подтвердили в Армии обороны Нагорного Карабаха.

Подразделения карабахских сил предпринимают соответствующие действия для подавления активности противника, отмечалось в заявлении.

Два указанных села Гадрутского района НКР остались под контролем армянской стороны, в то время как, согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху, значительная часть этого района отошла Азербайджану.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из районов вокруг НКР.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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