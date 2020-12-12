Бойкот работы парламента Грузии: власти и оппозиция не пришли к компромиссу

Влада Некрасова

Все попытки грузинских властей мирно договориться с оппозицией абсолютно закономерно завершились крахом. Иного результата, учитывая традиционно бескомпромиссный настрой оппозиционеров, ожидать и не приходилось. В итоге, победившая на выборах правящая партия «Грузинская мечта», как и обещала, провела первое заседание парламента нового созыва. С этого момента полномочия законодательного органа Грузии являются официально признанными. За проект постановления по признанию полномочий членов парламента проголосовало 87 депутатов. Таким образом, парламент своим решением признал полномочия 150 депутатов. Отметим, что 60 из них являются представителями оппозиции.

Заседание парламента Грузии нового созыва открыла президент страны Саломе Зурабишвили. В отличие от осени 2003 года, когда оппозиция во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили просто ворвалась в здание законодательного органа страны, прервав вступление тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе и заставив его личную охрану срочно эвакуировать уже бывшего главу государства, на этот раз грузинская оппозиция ограничилась лишь созданием так называемых «коридоров позора» и оскорбительных выкриков в адрес своих оппонентов. «Активисты» обзывали парламентариев «рабами» и усыпали асфальт цветами, как символ проводов «Грузинской мечты» в последний путь. Манифестанты заявили, что будут продолжать свои акции параллельно с заседанием парламента. Решение логичное и вполне ожидаемое — иначе какое же может быть в стране двоевластие.

Финалом-апофеозом всех этих перфомансов должно было бы стать выступление Мишико Саакашвили с крыши бронетранспортера, но у него кишка оказалась тонка приехать в Грузию.

Так что же предложили новоизбранные власти на первом заседании парламента? Логично предположить, что их позицию изложила в своем выступлении, которое было похоже на воскресную проповедь, президент Зурабишвили.

«Грузия стоит на распутье. Страна была освобождена от видимых оков, но невидимые оковы оказались прочнее. Сегодня мы независимы, мы свободны, но нам все еще нужно освободить наше сознание и укрепить наши институты», — отметила она.

Тут, как и положено в грузинской политике, в одном стакане умещаются диаметрально противоположные компоненты. То есть оковы сбросили, но окованными остались. Мы свободны, но должны освободить наше сознание.

Время идеологий прошло, и президент имеет ввиду не только коммунизм, но и (даже страшно подумать) ультралиберализм и ультрапатриотизм. Глава государства считает, что надо избавиться от страха говорить правду, от страха инициативы и ответственности. Высказала президент и «здравые мысли» о том, что нужно прекратить поиски врагов внутри и снаружи страны, так как будущее Грузии зависит от того сумеет, ли она разорвать эти оковы и стать современной, сильной страной.

Понятно, что эти слова адресованы оппозиции, но разве сама власть не создает из России образ врага? Не соревнуется ли она с оппозицией в педалировании этой темы? Так что, действующему главе государства, чем кумушек считать и стыдиться, давно пора на себя оборотиться. Трагедия Грузии заключается в том, что поиск внешних и внутренних врагов для грузинского политикума и есть основной стержень, генеральная линия поведения.

В качестве примера можно назвать хотя бы лидера Лейбористкой партии Шалву Нателашвили. Будучи заклятым врагом «Единого национального движения» он с необыкновенной легкостью вступил с ними в альянс по принципу враг моего врага — мой друг. В свое время его обидел экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, не взяв в коалицию «Грузинской мечты», посчитав болтуном и фразером.

«Бидзина Иванишвили — гражданин Евросоюза, гражданин Франции, он платит налог на богатство в бюджеты Евросоюза и Франции. В отношении его ведется протекционизм, а бывшего президента Франции Саркози вызвали и сняли с него три шкуры, арестовали и допрашивали, короче, Иванишвили прикрывают определенные европейские группы. Это закончится очень плохо. Это плохо кончится для общеевропейской демократии», — сказал Нателашвили.

Заявление сделал и лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, который просто проговорился: «До сих пор вся грузинская политика была направлена именно на партийные интересы и борьбу за личные должности».

Точнее не скажешь! Он обвинил «Грузинскую мечту» в том, что характерно для него самого — «паталогическое стремление к должностям и креслам». Тут остается только вспомнить грузинскую пословицу, которая в переводе звучит так: «Мое тебе припишу, в сердце тебя поражу».

Естественно подал свой голос и сам Мишико Саакашвили, который происходящее в Тбилиси назвал «большой победой». Помнится, что он и август 2008 года объявлял своей великой победой. А его «компромисс» с властью заключается в том, чтобы все представители «Грузинской мечты» немедленно покинули парламент. Более того, он сетовал на подкуп, запугивание, разделение, сплетни, грязь и пропаганду со стороны властей. А ведь фактически перечислил свой арсенал политических приемов, опустив только тюрьмы и убийства.

Если членов Европарламента оппозиция в лице того же Шалвы Нателашвили критиковать не боится, то в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан она держит язык за зубами, проявляя максимальную осторожность. А госпожа американский посол открыто заявила: «Мы хотим видеть в парламенте всех избранных членов парламента, чтобы они заняли свои места и боролись в парламенте за перемены и интересы своих избирателей».

Еще дольше пошел представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай. Вот его цитата:

«От имени НАТО мы уже заявили грузинскому руководству, что хотим, чтобы Грузия устранила поляризацию, существующую в политическом спектре. Ясно, что у многих государств — членов НАТО есть разделенные политические системы, и в этом нет ничего нового, но существование действенного правительства, включая активную оппозицию в парламенте, является ключевым принципом работы правительств стран — членов НАТО. У нас в НАТО нет членов, где оппозиция объявила бы бойкот парламенту».

Вообще-то «устранить поляризацию, существующую в политическом спектре» можно только одним способом: создать однопартийный парламент. Но, учитывая диагноз Макрона о «раке мозга НАТО», Аппатурая можно понять и простить. Только вот каким образом выборы в парламент Грузии касаются военного блока НАТО понять решительно невозможно.

Очевидно, западные кураторы Грузии не осознали до конца тот факт, что грузинская оппозиция не столько непримиримая, сколько невменяемая. И вот именно то самое патологическое, параноидальное стремление к власти может у нее приглушить даже инстинкт политического самосохранения. Всем давно известно, что каким бы опытным не был дрессировщик в цирке, то и дело случаются инциденты, когда его подопечные, если и не набрасываются на него, то хотя бы не до конца выполняют его команды.

Сегодня грузинская оппозиция видимо все-таки обижена на своих заокеанских кураторов, которые вместо того, чтобы триумфально посадить ее во власть допустили победу «Грузинской мечты», а своим подопечным предоставили опять те же 40% в оппозиции. Таким образом, кормушки на всех не хватит, и поэтому революционный рецепт Мишико для «националов» единственный оставшийся ход.

Подводя печальный итог, можно с болью и грустью констатировать, что за 30 лет Грузия получила карикатурную демократию, карикатурную государственность и карикатурный суверенитет. До каких же пор грузинский народ должен это терпеть?