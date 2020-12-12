Международный уголовный суд в Гааге решил расследовать ситуацию на Украине

Влада Некрасова

Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила о готовности расследовать события в Украине.

Как следует из ее заявления, обнародованного на сайте МУС 11 декабря, предварительная экспертиза дает основания полагать, что в стране были совершены преступления против человечности, в том числе военные.

«Сегодня я объявляю заключение предварительной экспертизы по ситуации в Украине. После тщательного и независимого процесса я могу сегодня объявить, что установленные законом критерии для начала расследования ситуации в Украине соблюдены», — говорится в заявлении.

Генпрокурор напомнила, что предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато еще 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции МУС.

В последствии оно было расширено вторым заявлением, поданным в 2015 году, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

«Моя канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности» — констатировала Фату Бенсуда.

Она пообещала, что все выводы по этому поводу будут более подробно изложены в ежегодном отчете МУС о предварительной экспертизе. Речь идет о преступлениях, совершенных в контексте ведения боевых действий и во время арестов, а также о преступлениях «совершенных в Крыму».

«Кроме того, моя канцелярия обнаружила, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, также были достаточно серьезными для проведения расследования» — заключила генпрокурор.

Согласно действующей процедуре, теперь она должна обратиться к судьям Палаты МУС с запросом о получении санкции на возбуждение расследования.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, хотя Киев результаты голосования не признает.

В связи с этим остается лишь гадать, какие такие «преступления в Крыму» собирается расследовать МУС, и на каком основании он собирается это делать на российской территории.

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