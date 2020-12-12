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МИД Казахстана передал России ноту из-за высказывания внука Молотова

МИД Казахстана передал России ноту из-за высказывания внука Молотова

МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и вручил ему ноту.

Как сообщает пресс-служба казахского дипломатического ведомства, поводом для этого стали высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова.

Выступая в эфире федерального федерального ТВ, он рассуждал об истории возникновения современного Казахстана и назвал территорию этой страны «большим подарком со стороны России».

Замминистра Марат Сыздыков в разговоре с Комаровым выразил недоумение по поводу этих слов Никонова, который к тому же является внуком Вячеслава Молотова.

В казахском министерстве посетовали, что участившиеся «провокационные выпады» некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.

«МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана», — заявили в пресс-службе МИД.

Ранее ИА Newstes сообщало, что МИД России пообещал Великобритании адекватный ответ на санкции, введенные против некоторых чеченских чиновников.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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