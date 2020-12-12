МИД Казахстана передал России ноту из-за высказывания внука Молотова
МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и вручил ему ноту.
Как сообщает пресс-служба казахского дипломатического ведомства, поводом для этого стали высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова.
Выступая в эфире федерального федерального ТВ, он рассуждал об истории возникновения современного Казахстана и назвал территорию этой страны «большим подарком со стороны России».
Замминистра Марат Сыздыков в разговоре с Комаровым выразил недоумение по поводу этих слов Никонова, который к тому же является внуком Вячеслава Молотова.
В казахском министерстве посетовали, что участившиеся «провокационные выпады» некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.
Ранее ИА Newstes сообщало, что МИД России пообещал Великобритании адекватный ответ на санкции, введенные против некоторых чеченских чиновников.