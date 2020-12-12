Правительство России ввело новые санкции против украинских чиновников
Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас в списке 849 фамилий, в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — 11 декабря.
В минувшем сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.
Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.