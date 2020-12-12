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Правительство России ввело новые санкции против украинских чиновников

Правительство России ввело новые санкции против украинских чиновников

Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в приложение № 1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 „О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592“ изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — говорится в документе.

Сейчас в списке 849 фамилий, в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — 11 декабря.

В минувшем сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.

Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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