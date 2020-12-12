Российский подводный крейсер осуществил залп из четырех ракет «Булава»

Лидия Мартынова

Минобороны России обнародовало видео залпового пуска четырёх баллистических ракет Р-30 «Булава». Запуск был осуществлен с подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей».

В военном ведомстве отметили, что пуск прошел в штатном режиме из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область). Залповый пуск выполнили 12 декабря в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.





«По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», — отчитались в Минобороны.

Согласно оценкам военных экспертов, экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» при подготовке и проведении пусков проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Отметим, что запуск сразу четырех ракет Р-30 в ходе боевых стрельб в России осуществлен впервые Ранее подлодка запускала только две ракеты «Булава» в одном залпе — в ноябре 2015 года из Белого моря по полигону Кура.

Как напоминает РИА Новости, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» — атомная подводная лодка четвертого поколения. Его основное вооружение — 16 баллистических ракет «Булава», несущих ядерные боевые части.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 11 декабря головной фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешную стрельбу из Белого моря гиперзвуковой ракетой «Циркон» по полигону в Архангельской области. Ракета успешна поразила береговую цель. Скорость ее полета составила более 8 махов.