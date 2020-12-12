Трамп заявил, что Верховный суд США «подвел страну»

Анастасия Иванова

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Верховного суда не принимать иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов.

Свое мнение на этот счет глава Белого дома обнародовал на собственной странице в Twitter. Он заявил, что своим решением суд «подвел страну».

«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп.

Напомним, что накануне Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск, который оспаривал победу Джозефа Байдена на выборах. Иск о непризнании итогов голосования в ряде штатов был направлен от генпрокурора штата Техас.

Судьи отказали в подаче иска, поскольку сочли, что у Техаса нет права оспаривать итоги выборов не только у себя, но и в четырех других штатах.

Данное решение Верховного суда ранее уже осудили в Белом доме. В администрации заявили, что таким образом ВС отказался обеспечить соблюдение норм конституции страны.

Как сообщало ИА Newstes, в самом Техасе решение ВС вызвало еще более негативную реакцию. Председатель Республиканской партии штата Аллен Уэст призвал создать «Союз штатов», который будет «придерживаться конституции». Фактически это означает призыв к созданию новой Конфедерации, что в перспективе может привести к гражданской войне.