Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трамп заявил, что Верховный суд США «подвел страну»

Трамп заявил, что Верховный суд США «подвел страну»

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Верховного суда не принимать иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов.

Свое мнение на этот счет глава Белого дома обнародовал на собственной странице в Twitter. Он заявил, что своим решением суд «подвел страну».

«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп.

Напомним, что накануне Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск, который оспаривал победу Джозефа Байдена на выборах. Иск о непризнании итогов голосования в ряде штатов был направлен от генпрокурора штата Техас.

Судьи отказали в подаче иска, поскольку сочли, что у Техаса нет права оспаривать итоги выборов не только у себя, но и в четырех других штатах.

Данное решение Верховного суда ранее уже осудили в Белом доме. В администрации заявили, что таким образом ВС отказался обеспечить соблюдение норм конституции страны.

Как сообщало ИА Newstes, в самом Техасе решение ВС вызвало еще более негативную реакцию. Председатель Республиканской партии штата Аллен Уэст призвал создать «Союз штатов», который будет «придерживаться конституции». Фактически это означает призыв к созданию новой Конфедерации, что в перспективе может привести к гражданской войне.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Эксперт перечислил сажающие аккумулятор настройки смартфона
Эксперт перечислил сажающие аккумулятор настройки смартфона
Белоруссия: новый поворот в развитии общественно-политического кризиса
Белоруссия: новый поворот в развитии общественно-политического кризиса
Трамп заявил, что Верховный суд США «подвел страну»
Трамп заявил, что Верховный суд США «подвел страну»
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания в декабре 2020 года
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания в декабре 2020 года
Битва платьев: Маруся Фомина против Алины Крюковой
Битва платьев: Маруся Фомина против Алины Крюковой
Лестница в дом вовремя или вернем 1% от заказа
Лестница в дом вовремя или вернем 1% от заказа
День святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2020 года
День святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2020 года
Бойкот работы парламента Грузии: власти и оппозиция не пришли к компромиссу
Бойкот работы парламента Грузии: власти и оппозиция не пришли
Российского арбитра пожизненно отстранили от игр за организацию договорного матча
Российского арбитра пожизненно отстранили от игр за организацию
Миротворцы в Карабахе усилили меры безопасности: события ночи 12 декабря
Миротворцы в Карабахе усилили меры безопасности: события ночи
Российские миротворцы в Карабахе усилили меры безопасности
Российские миротворцы в Карабахе усилили меры безопасности
Педвузы включились в работу по социальной поддержке студентов
Педвузы включились в работу по социальной поддержке студентов

Топ на сегодня

Лестница в дом вовремя или вернем 1% от заказа
Лестница в дом вовремя или вернем 1% от заказа
Экзопланета со странной орбитой подтверждает возможность существования еще одной планеты Солнечной системы
Экзопланета со странной орбитой подтверждает возможность
Инсайдер о "любовном треугольнике" Джастина Бибера, Хейли Бибер и Селены Гомес: "Они все устали от этого"
Инсайдер о "любовном треугольнике" Джастина Бибера, Хейли Бибер и
Против кого дружите? ЕС намерен возобновить «амбициозный союз с США»
Против кого дружите? ЕС намерен возобновить «амбициозный союз с США»
В Амурской области «Кванториум» приглашает детей от 8 до 17 лет поучаствовать в конкурсе «Искристое чудо»
В Амурской области «Кванториум» приглашает детей от 8 до 17 лет

Еще по теме

Молдавский Верховный суд признал недействительными итоги выборов мэра Кишинева
Трамп проводит встречи с кандидатами на пост главы Верховного суда США
Трамп настаивает на фальсификации выборов в ряде штатов
Верховный суд Замбии отказался отложить инаугурацию президента Лунгу